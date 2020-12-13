احتفالات القرية العالمية بموسم الأعياد لهذا العام

دعت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، ضيوفها للاستمتاع بمجموعة واسعة من التجارب الترفيهية خلال موسم الأعياد، من شجرة الاحتفالات التي يصل ارتفاعها إلى 22 متراً، إلى فعاليات تساقط الثلوج فوق ممشى الاحتفالات، والتسوق من خلال 3500 منفذ لبيع الهدايا المناسبة لجميع الأعمار.

وقال شون كورنيل، مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية: “عمل أصدقاء بابا نويل على مدار الساعة في القرية العالمية لتوفير باقة من أجمل الروائع للعائلات من جميع أنحاء العالم. وبعد الجهد الكبير، نحن الآن نستمتع بفعاليات تساقط الثلج الرائعة، في أجواء تتألق بها الأضواء حول الوجهة، وتلمع بها زينة الأعياد في عيون ضيوفنا، ويجول فيها بابا نويل راكباً على جمله، ونستمتع بكوب من الشوكلاته الساخنة في أجمل شتاء في العالم! نحن متحمسون للترحيب بجميع ضيوفنا للانضمام إلينا والاستمتاع بعالم من الروائع خلال احتفالات موسم الأعياد ومهرجان الشتاء في القرية العالمية.”

كما تسعى القرية العالمية لتحطيم رقم قياسي جديد يوم الجمعة 18 ديسمبر في أكبر عدد من الرسائل التي يتم كتابتها من قبل الضيوف إلى بابا نويل خلال 24 ساعة. وسيتم خلال اليوم دعوة الضيوف للمشاركة في هذه المحاولة عن طريق كتابة رسائل إلى بابا نويل وذكر الهدايا التي يفضلون الحصول عليها من القرية العالمية ليقوم بابا نويل بعدها بإختيار أفضل 25 رسالة ومفاجأة أصحابها في ليلة 25 ديسمبر.

وتستعد القرية العالمية حالياً للاحتفال بليلة رأس السنة، يوم الخميس 31 ديسمبر، مع ضيوفها من العائلات من خلال عروض للألعاب النارية احتفالاً بدخول رأس السنة مع مختلف الدول من حول العالم على حسب فارق التوقيت. ويمكن للضيوف بعدها، ولغاية 8 يناير، استكشاف احتفالات الأعياد الثقافية الخاصة بثقافة روسيا التي يستضيفها جناح روسيا الجديد لهذا الموسم.