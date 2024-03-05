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دبي مول يستقطب 105 ملايين زائر في 2023

شهد “دبي مول” العام الماضي وبداية العام الحالي ارتفاعاً في أعداد متابعيه على إنستغرام إلى 1.3 مليون متابع.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن “دبي مول” عن تحقيقه رقماً قياسياً في عدد الزوّار في عام 2023، بإجمالي 105 ملايين زائر، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 88 مليون زائر في العام السابق، أي بزيادة تفوق 19%. كما تشير الإحصاءات الحديثة التي أصدرها مركز التسوق إلى استقطابه نحو 20 مليون زائر في الشهرين الأولين من العام الجاري وحده، ما ينبئ بإمكانية تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024.

وقال محمّد العبار، مؤسس “إعمار العقارية” : “تشهد هذه الأرقام على مكانة دبي مول وتجسد حيوية المدينة وتفانيها في سعيها نحو التميّز، حيث يحوّل رؤية القيادة إلى واقع ملموس. نحن جزء لا يتجزأ من البنية الاقتصادية لدبي، ونساهم بدور فعّال في تعزيز نجاح المدينة وتطوّرها.”
وأضاف العبّار: “إن التنوّع الكبير في جنسيات زوّار المول لا يُظهر فقط جاذبيته على الصعيد العالمي، بل يُسلّط الضوء أيضاً على التركيبة الثقافية الغنية والمتنوّعة التي تتمتّع بها دبي.”

وشهد “دبي مول” العام الماضي وبداية العام الحالي، ارتفاعاً لافتاً في أعداد متابعيه على المنصّات الاجتماعية، حيث ارتفع عدد متابعيه على إنستغرام إلى 1.3 مليون متابع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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