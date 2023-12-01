دبي تقدم 1100 كيلوغرام من الذهب في سحوبات مهرجان التسوق

قدمت مجموعة دبي للمجوهرات أكثر من 1100 كيلوغرام من الذهب من خلال حملات السحوبات التي قامت بتنظيمها منذ 1996 خلال مهرجان دبي للتسوق.

وبمناسبة مهرجان دبي للتسوق لهذا العام الذي ينطلق في 8 كانون الأول / ديسمبر ويمتد حتى 14 كانون الثاني / يناير 2024، أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات عن إطلاق حملتها الحصرية خلال فعاليات المهرجان، حيث ستقدم مجموعة من العروض والجوائز الحصرية لمتسوقي المجوهرات.

ويتاح للمتسوقين الذين يقومون بشراء مجوهرات بقيمة 500 درهم أو أكثر من أي من المتاجر المشاركة فرصة دخول السحوبات الحصرية.

وسيحظى 300 رابح محظوظ بفرصة الفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب. وللمزيد من الفرص، سيحصل العملاء على قسيمتين للسحب عند شراء المجوهرات الماسية أو البلاتينية أو اللؤلؤ، مما يعزز فرصهم في الفوز.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة: يمثل مهرجان دبي للتسوق أكثر من مجرد فعالية تسوق موسمية؛ إنه احتفال بالفخامة والأناقة”.

ولكل عملية شراء للمجوهرات الذهبية بقيمة 500 درهم من أي من الـ275 متجراً للمجوهرات المشاركة في الحملة، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب واحدة. وستقدم قسيمتا سحب عند شراء المجوهرات الماسية والبلاتينية واللؤلؤ، مما يتيح فرصة الفوز بجوائز تشمل:

جوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 غرام ذهب لكل منهم) كل يومين من 8 ديسمبر 2023 إلى 14 يناير 2023.

20 فائزاً يحصل كل منهم على ربع كيلوغرام من الذهب في السحوبات الكبرى.

سيكون لدى 200 رابح فرصة للفوز بـ 10 غرامات من الذهب لكل منهم خلال السحوبات الرقمية، ويجب على العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على قسيمة السحب للمشاركة.