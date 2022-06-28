تمارا السعودية تنطلق في الإمارات

ستقدّم متاجر مثل، “نمشي” و”شي إن” و”ستايلي” خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً عبر تمارا وقريبا تسجيل 1000 متجر بحلول نهاية العام.

وبحسب بيان صحفي فإن “تمارا”، المنصة الرائدة في الخليج لخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، ستتوسعها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي ذلك في وقت كشفت دراسة جديدة أن المقيمين في الدولة سيكونون من بين أكبر مستخدمي هذه التقنية في هذا العام.

سيتمكن العملاء الآن في جميع أنحاء الإمارات من تقسيم مدفوعاتهم بدون فوائد في متاجر رائدة مثل: نمشي، شي إن، ستايلي، وقت اللياقة، وجوه، سواروفسكي، ومن المتوقع ضم مئات المتاجر خلال الأشهر المقبلة. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه دراسة جديدة أجرتها شركة Checkout.com، المستثمر الرئيسي في “تمارا” في جولتها التي تعد الأكبر ضمن مرحلة Series A في السعودية والشرق الأوسط البالغة 110 ملايين دولار، أن سكان دولة الإمارات من بين الأكثر ترجيحاً لأن يستخدموا تقنية “الشراء الآن والدفع لاحقاً” هذا العام.

وأشارت الدراسة إلى أن 31٪ من المقيمين في الإمارات يخططون لاستخدام تقنية “الشراء الآن والدفع لاحقاً” في الأشهر الـ12 المقبلة، أي أكثر من ضعف الـ 21٪ الذين يستخدمون هذه التقنية في هذا العام. جاءت المملكة العربية السعودية بعد الإمارات بنسبة 27٪ والكويت بنسبة 26٪ والبحرين بنسبة 18٪. وبحسب البحث الذي تم إجراؤه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، احتلت قطر المرتبة الأولى بنسبة 36٪. تعتبر دولة الإمارات من الأسواق الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد سبق وتجاوزت المدفوعات غير النقدية المدفوعات النقدية في جميع المعاملات، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 70٪ من المعاملات بحلول عام 2023 وفقاً لـ MENA FinTech Association.

علّق عبد المجيد الصيخان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تمارا قائلاً: “دبي هي البيت الثاني لتمارا. فتعد المدينة مركزاً عالمياً للابتكار، لا سيما في مجال التكنولوجيا المالية، وقد أثبتت في السنوات القليلة الماضية مرونتها وقيادتها في ظروف اقتصادية غير متوقعة.” وقال أيضاً: “يسعدنا أن ننطلق في الإمارات العربية المتحدة مع متاجر رائدة مثل “نمشي” و”شي إن” و”ستايلي”، إضافة إلى مجموعة تضم أكثر من 3500 متجر في جميع أنحاء المنطقة الذين يمكّنون عملائهم من خلال حلول دفع جديدة. ونظراً لإمكانات السوق القوية ومعدلات النمو الحالية، نتوقع تسجيل 1000 متجر في الإمارات بحلول نهاية العام.” وأضاف ريمو أبونداندولو، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Checkout.com القيمة على الدراسة: “يسعدنا أن نرحب بتمارا في سوق الإمارات. يُظهر بحثنا أن المستهلكين يتحولون بعيداً عن الدفع عند الاستلام ويبحثون عن بدائل دفع رقمية. تقدم تمارا نموذج للشراء الآن والدفع لاحقاً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية للمستخدمين، مما يسمح لهم بالحصول على السلعة أو المنتج الذين يريدونه قبل أن يدفعوا. ونتيجة لذلك، فإن تمارا في وضع مثالي لخدمة سوق الإمارات ودعم نمو مشهد التجارة الإلكترونية المزدهر”. تأسست تمارا، وهي راعي ذهبي لأسبوع التكنولوجيا المالية في دبي، عام 2020 في الرياض. وكانت أول من حصل على ترخيص من قبل البنك المركزي السعودي (ساما) في فئتها في ذلك الوقت.

تعمل الآن في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومتوفرة عبر الإنترنت وفي المتاجر من خلال تطبيق عملاء تمارا. تعمل تمارا مع متاجر تجزئة رائدة في العالم مثل “شي إن” و”أديداس” و”ايكيا” و”لوكسيتان” و”إيف سان لوران”، بالإضافة إلى أفضل العلامات التجارية في المنطقة مثل “نمشي” و”أبيات” و”ووجوه” و”نايس ون” و”قولدن سنت”، حيث تقدم حلول الدفع لأكثر من 3500 تاجر في جميع أنحاء الخليج.