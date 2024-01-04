فريق التحرير by فريق التحرير

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العبار يكشف عن خطط لتجديد وتوسعة دبي مول

يشهد “دبي مول” توسعات مستمرة مع استقطابه المزيد من المتاجر والعلامات التجارية العالمية

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف مؤسس “إعمار”، محمد العبار، أن شركة التطوير العقاري متعددة الجنسيات “تخطط لتجديد دبي مول، وتوسعته، وإدخال تغييرات على مركز التسوق”.

وقال العبار في فيديو عبر حسابه على انستغرام وهو يتحدث مع مواطنة في “دبي مول”: “يجب أن نعتني بهذا المركز التجاري، كما يعتني المرء بطفله الصغير”.

ويشهد “دبي مول” توسعات مستمرة مع استقطابه المزيد من المتاجر والعلامات التجارية العالمية

وقد غير دبي مول اسمه باللغة الإنجليزية في شهر كانون الثاني / يناير الماضي ليحذف ال التعريف ليصبح Dubai Mall  بدلاً من The Dubai Mall، ويأتي تغيير الاسم باللغة الانجليزية بعد 15 عاماً من افتتاح مركز التسوق الذي يعتبر بين الأضخم في العالم.

وتم تحديث قنوات التواصل الاجتماعي لمركز التسوق بالشعار الجديد، بنفس التصميم الذي بات الآن “دبي مول إعمار” من دون ال التعريف باللغة الانجليزية.

وقالت شركة سالك إنها اتفقت مع شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق على تفعيل التقنية التي تستخدمها في بوابات التعرفة المرورية في دبي لتمكين زوار “دبي مول” من تجربة مواقف سلسة وخالية من الحواجز.

وسيتم تحصيل الرسوم بشكل آلي من دون تذاكر عن طريق استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات، وخصم الرسوم من حسابات الزوار.

وأشارت سالك إلى أنه من المقرر إطلاق الخدمة في دبي مول بحلول الربع الثالث من عام 2024.

وشهد دبي مول خلال عام 2023 افتتاح شركة شاومي متجراً على مساحة 6,600 قدم مربع، ما يجعله أكبر متجر رئيسي لشركة شاومي في الشرق الأوسط وأحد أكبر متاجرها في العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...