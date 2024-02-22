السعودية ضمن أفضل 10 أسواق للبيع بالتجزئة في الاقتصادات الناشئة

احتل سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية المركز الثالث من بين 44 سوقًا ناميًا في مؤشر تنمية التجزئة العالمي (GRDI) لعام 2023، مرتفعًا من المرتبة الثانية عشرة في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة كيرني.

وحصل قطاع التجزئة المحلى في السعودية، على 62.7 نقطة نهائية في المؤشر العام الماضي، ارتفاعا من 50.6 نقطة في عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي حجم مبيعات القطاع إلى 249 مليار دولار، ارتفاعا من 119 مليار دولار.

جاذبية سوق التجزئة في السعودية

كما ارتفعت جاذبية السوق التجزئة في السعودية، إلى درجة 81.7 في العام الماضي، ارتفاعًا من 75.8 درجة في عام 2021، بينما زاد تشبع السوق إلى درجة 26.7، ارتفاعًا من 16.9 درجة.

مساهمة القطاع في الناتج الاقتصادي

ووجد الاستطلاع أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في القطاع الذي يشكل 12% من إجمالي الناتج الاقتصادي.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، في قمة قادة تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض، في تصريحات صحفية، إن هذا الرقم يرتفع إلى 23% عند قياسه بتركيبة الاقتصاد غير النفطي.

وأضاف الحقيل، أنه من المتوقع أن ينمو القطاع إلى 460 مليار ريال بنهاية العام الحالي.

يقوم الاستطلاع الذي يتم إجراؤه كل عامين بتقييم آفاق البيع بالتجزئة في 35-40 سوقًا نامية من خلال النظر في عوامل مثل الاستقرار الاقتصادي، ورخاء المستهلك، والبيئة التنظيمية.

ويستخدم تجار التجزئة الاستطلاع كنقطة مرجعية لآفاق قطاع التجزئة، ورصد الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة.

حصة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة

ومن المتوقع أن ترتفع حصة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة الإجمالي إلى 8% في عام 2027، ارتفاعًا من 6% حاليًا، في حين من المتوقع أن تنخفض التجارة الإلكترونية عبر الحدود من الحصة الحالية البالغة 50% من إيرادات التجزئة الرقمية في عام 2027.

وتعد التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة التجريبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بين محركات النمو الرئيسية لهذا القطاع حيث ينجذب المستهلكون الشباب إلى خدمات مثل غرف القياس الافتراضية، وعمليات الدفع الذاتي، والمعاملات غير الورقية، والتسوق عبر الإنترنت من المتجر، والنقر والجمع.

وارتفعت معاملات التجزئة غير النقدية إلى 62% في عام 2022، ارتفاعًا من 16% في عام 2016 على خلفية زيادة إلمام العملاء بطرق الدفع غير النقدي.

النقطة الساخنة الكبيرة التالية

وبرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها النقطة الساخنة الكبيرة التالية في مجال تجارة التجزئة العالمية، وفقًا للمؤشر، حيث احتلت مصر المركز السادس، تليها الأردن في المرتبة 12، فيما حلت المغرب في المرتبة 17، والجزائر في المركز 29، وحلت تونس في المرتبة 36.