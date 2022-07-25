السعودية: أرقام قياسية لتمويل الشركات الناشئة في النصف الاول من 2022

أشار تقرير النصف الاول من العام 2022 من“ماجنيت” المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، إلى تحقيق المملكة العربية السعودية لأرقام قياسية في تمويل الشركات الناشئة مع أكثر من 88 مؤسسةومستثمرين ينشطون في عمليات التمويل.

وفيما نالت الشركات الناشئة في قطاع التقنية المالية أكبر عدد من الصفقات، استحوذت الشركات الناشئة في قطاع الطعام والشراب على قيمة إجمالية أعلى من باقي القطاعات في جولات التمويل خلال النصف الأول من العام الجاري.

شهدت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً جديداً في التمويل نصف السنوي لتتجاوز السنة المالية 2021 بنسبة 8٪ على الرغم من إغلاق 55٪ فقط من إجمالي الصفقات.

الوصول إلى 55٪ من سجل معاملات السنة المالية 2021 ، تمكن سوق رأس المال المغامر السعودي من جمع 584 مليون دولار من الاستثمارات ، متجاوزًا تمويل العام المالي 2021 بنسبة 8٪.

كانت الجولة الضخمة التي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار من فودكس هي ثاني صفقة ضخمة (100 مليون دولار +) ، والثانية من السلسلة ج ، وأكبر جولة يتم تسجيلها في المملكة العربية السعودية على الإطلاق ، وتمثل 31٪ من إجمالي تمويل النصف الأول من عام 2022.