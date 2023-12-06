الإمارات تسجل أعلى نمو في إنتاج القطاع الخاص منذ يونيو

كشف أحدث مؤشر لمديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن “اس اند بي غلوبال” عن ارتفاع مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات بشكل حاد خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر حزيران / يونيو.

وسجل مؤشر مديري المشتريات زيادة ملحوظة في نشاط الشراء على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في شهر نوفمبر، مدفوعاً بالزيادة الحادة في تدفقات الأعمال الجديدة والجهود المبذولة لتجديد وزيادة المخزون سريعاً في مواجهة معدالت الطلب القوية.

وبلغ هذا الارتفاع في نشاط الشراء ذروته في أكبر زيادة لمستويات المخزون منذ ما يقرب من ست سنوات، مما فرض بعض الضغوط على سلاسل التوريد وأسعار المواد. وظل تضخم التكاليف الإجمالي أقوى من المتوسطات الأخيرة، لكن أسعار البيع ظلت مستقرة إلى حد كبير.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة “اس اند بي غلوبال”، وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، 57 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن سجل أعلى قراءة له في أكثر من 4 سنوات في شهر تشرين الأول / أكتوبر 57.7 نقطة. وتحسنت ظروف التشغيل سريعاً في منتصف الربع الأخير، مدعومة بالاتجاهات القوية للأعمال الجديدة والإنتاج والمخزون.

وبقي معدل الطلبات الجديدة داخل نطاق النمو، حيث أدى الطلب المتزايد والعملاء الجدد والاستفسارات عن المشاريع وجهود التسويق إلى دفع النمو. وعلى الرغم من أن التوسع في إجمالي المبيعات كان واحداً من أسرع المعدلات المسجلة منذ ما يقرب من أربع سنوات ونصف السنة، إلا أنه تباطأ بشكل ملحوظ منذ شهر أكتوبر، حيث لاحظت بعض الشركات ضغوطاً تنافسية أكبر وارتفاعاً أقل في أعمال التصدير الجديدة. وارتفعت مستويات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، كما ارتفع معدل النمو إلى أعلى مستوياته منذ شهر حزيران / يونيو. ومع ذلك، فقد ارتفع حجم الطلبات غير المكتملة في الشركات، بعد أن أشارت بيانات شهر أكتوبر إلى أول انخفاض منذ 28 شهراً.

وفي حين تتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تظل مستويات النشاط على مسار ٍ تصاعدي، أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض واضح في مستويات الثقة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مخاوف بعض الشركات من أن تؤدي الضغوط التنافسية إلى تآكل حصتها في السوق نسبياً. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، ظل نمو التوظيف معتدلاً في حين ارتفعت الرواتب أيضاً بشكل طفيف فقط.

واعتبر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “اس اند بي غلوبال ماركت انتليجنس” أن “النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة أدى إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع ٍيؤهلها للاستفادة من فرص النمو”.

وأضاف “في الواقع، أدت زيادة المشتريات، وهي الأسرع منذ تموز / يوليو 2019، إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ست سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء”.