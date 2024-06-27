إنفاق المستهلك السعودي يتراجع إلى 8.34 مليار ريال في أسبوع

كشفت أرقام رسمية، أن إنفاق المستهلك السعودي، عبر نقاط البيع في المملكة تراجع إلى نحو 8.34 مليار ريال سعودي (2.22 مليار دولار) في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري، مقابل نحو 14.23 مليار ريال في الأسبوع السابق المنتهي يوم 15 يونيو الماضي، بنسبة نحو 41.4%.

وحسب التقرير الأسبوعي للبنك المركزي السعودي، تراجعت عمليات إنفاق المستهلك السعودي، عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 22 يونيو الجاري، بنحو 27.1% إلى 155.64 مليون عملية، مقابل 213.38 مليون عملية في الأسبوع السابق.

إنفاق المستهلك السعودي حسب القطاع

وترتيب إنفاق المستهلك السعودي، حسب القطاع خلال الأسبوع الماضي جاء كالتالي:

الترتيب القطاع الإنفاق بالمليون ريال عدد العمليات بالمليون 1 المطاعم والمقاهي 1610 44.02 2 الأطعمة والمشروبات 1360 38.75 3 السلع والخدمات المتنوعة 991.67 18.56 4 محطات الوقود 695.38 13.06 5 الملابس والأحذية 483.38 3.60 5 الصحة 432.63 5.37 إنفاق المستهلك السعودي حسب القطاع

الرياض تتصدر المدن في الإنفاق بنسبة 30.3%

ووفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، فإن 30.3% من الإنفاق على نقاط البيع حدث في الرياض، حيث بلغ إجمالي قيمة المعاملات 2.46 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 46.1% عن الأسبوع السابق.

وجاء الإنفاق في جدة، ثانيا، بنسبة 14.1% من الإجمالي ليصل إلى 1.17 مليار ريال، مسجلا تغيرا سلبيا أسبوعيا بنسبة 37.9%.

علاوة على ذلك، انخفض الإنفاق في حائل، والمدينة المنورة بنسبة 45.9%، و37% ليصل إلى 136.5 مليون ريال، و360.5 مليون ريال على التوالي.

والمدينتان اللتان سجلتا أعلى الخسائر في الإنفاق على نقاط البيع هما تبوك والدمام، بانخفاض قدره 52.6% و47.4% على التوالي.

وبلغت قيمة المعاملات في تبوك 134.5 مليون ريال، بينما في الدمام 367 مليون ريال.

إنفاق المستهلك السعودي في الأسابيع الماضية

وحسب التقرير الأسبوعي للبنك المركزي السعودي، بلغ إنفاق المستهلك السعودي، في الأسابيع الثلاثة الماضية الآتي:

نحو 14.23 مليار ريال بالأسبوع المنتهي يوم 15 يونيو الجاري. نحو 13.64 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 يونيو الجاري. نحو 15.22 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في يوم 1 يونيو الجاري.