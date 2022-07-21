إطلاق أول برنامج من نوعه في صناعة العطور بمكة المكرمة

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة الأحد القادم أول برنامج من نوعه للراغبين في احتراف صناعة العطور بمكة المكرمة، الذي يستهدف استثمار المواهب في الأعمال التجارية ذات العوائد المالية المجزية، ويسهم في دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والمجتمع المكي.

ويهدف البرنامج التدريبي -الذي يستمر خمسة أيام ويشارك فيه 20 متدرباً- إلى التعريف بالهرم العطري المبسط وأسراره، وتمييز الأحجار العطرية والمواد الأولية والمعزولات، ونسب التخفيف والتحويلات في العطور، كما يهدف إلى حساب نسب البيع، والمخرجات واللمسات للفئة المستهدفة من سيدات ورجال، حيث يتم تعريفهم على العطور ومشتقاتها ومصادرها في المملكة ودول الخليج العربية.

#غرفة_مكة المكرمة تدعوكم لحضور البرنامج التدريبي " صناعة العطور "



للمدربة : أ. نجاح القحطاني



? من الإثنين إلى الأحد

1 – 8 أغسطس 2022

⏱ 10ص – 12 ظهرًا

? مقر غرفة مكة



للتسجيل ?https://t.co/7GmJWOTObv pic.twitter.com/34uThJuyMU — غرفة مكة المكرمة (@MakkahChamber) July 18, 2022

(رابط التسجيل- هنا)