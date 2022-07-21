سامر باطر by سامر باطر

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Posted inتجزئة

إطلاق أول برنامج من نوعه في صناعة العطور بمكة المكرمة

سامر باطر by سامر باطر

تطلق الغرفة التجارية بمكة المكرمة الأحد القادم أول برنامج من نوعه للراغبين في احتراف صناعة العطور بمكة المكرمة، الذي يستهدف استثمار المواهب في الأعمال التجارية ذات العوائد المالية المجزية، ويسهم في دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والمجتمع المكي.

ويهدف البرنامج التدريبي -الذي يستمر خمسة أيام ويشارك فيه 20 متدرباً- إلى التعريف بالهرم العطري المبسط وأسراره، وتمييز الأحجار العطرية والمواد الأولية والمعزولات، ونسب التخفيف والتحويلات في العطور، كما يهدف إلى حساب نسب البيع، والمخرجات واللمسات للفئة المستهدفة من سيدات ورجال، حيث يتم تعريفهم على العطور ومشتقاتها ومصادرها في المملكة ودول الخليج العربية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...