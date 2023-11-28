أبوظبي الدولي للأغذية أديف يرسخ مكانة الإمارات مركزا حيويا على خارطة التجارة العالمية

شهدت الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية “أديف” حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إقبالا كبيرا من الشركات والجمهور، وتؤكد العديد من الشركات على أهمية المعرض في التجارة العالمية، وأكدت شركة روسية مشاركة في المعرض أن الإمارات تعزز مكانتها كمركز حيوي على خارطة التجارة العالمية.

وأكدت فيكتوريا لومونوسوفا مؤسسة ومديرة شركة “زيت كوبان” الروسية أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة هامة على خريطة التجارة الدولية باعتبارها مركزاً مثالياً لتوسع الأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي في كافة القطاعات. ولفتت لومونوسوفا على هامش مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للأغذية أن أهم ميزات دولة الإمارات للشركات الدولية تتجسد في البنية التحتية العصرية التي تتمتع بها وخاصة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، مما يعزز من دورها كمركز لوجستي رائد يشكل جسراً حيوياً لنقل السلع والبضائع بين كافة الأسواق الدولية، وأشادت من جانب آخر بالانفتاح الاقتصادي والثقافي الذي تتمتع بها الدولة، وأكدت أن المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تنظمها وتستضيفها دولة الإمارات تشكل منصة هامة لعقد الشراكات بين التجار والشركات من مختلف أنحاء العالم وبحث الفرص المشتركة وبناء علاقات واعدة للأعمال.

وأوضحت لومونوسوفا أن شركة زيت كوبان، ومقرها إقليم كراسنودار في جنوب روسيا، تتخصص في إنتاج وبيع الزيوت من زيت المكاديميا، وزيت الأفوكادو، وزيت بذور العنب ، وزيت اللوز ، وزيت الجوز ، وزيت المشمش. كما أن منتجات الشركة تصنع حصريًا من المواد الخام المحلية وتستخدم للاستهلاك المباشر وإنتاج الطعام (بما في ذلك طعام الأطفال) والتصنيع الصناعي (منتجات التجميل والصيدلة). ولفتت إلى أن شركة زيت كوبان تنتج ما يقارب 100 لغاية 150 طن من الزيت شهريًا وفقًا للعقود المبرمة مع العملاء، وتتواجد منتجاتها في العديد من الأسواق في روسيا من ضمنها موسكو، سانت بطرسبرج، أستراخان، فولغوغراد، قازان، سمارا، ساراتوف، كالينينغراد، نوفوسيبيرسك، يكاتيرنبرج، نوفوكوزنتسك، إيركتسك، بيرم، القرم، وبالطبع في جنوب روسيا.

مقتطفات من مشاركة غرفة أبوظبي في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023، هذا وسُعدنا بزيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعايش والتسامح، لجناح غرفة أبوظبي، حيث اطلع سموه على خدمات الغرفة المصممة لدعم القطاع الخاص ومنظومة الأعمال في الإمارة، كما أشاد سموه بحرص غرفة أبوظبي… pic.twitter.com/rkh1EUQgzT — Abu Dhabi Chamber (@adchamber) November 27, 2023

وأعربت لومونوسوفا عن طموح شركة زيت كوبان لدخول الأسواق الدولية من خلال خطوط انتاج متطورة مع ضمان جودة المنتج بما يلبي كافة معايير الجودة الدولية وشهادات الاعتماد والاختبارات المخبرية مع الحرص على كفاءة سلاسل التوريد وتقديم أسعار بآليات مرنة للغاية، ولفتت إلى أن معرض أبوظبي الدولي للأغذية يعتبر فرصة هامة لبحث فرص التعاون والشراكات بين شركة زيت كوبان والشركات التجارية في المنطقة.