مكاسب عقارية لـ إكسبو2020 دبي

ويؤكد خبراء عقاريون بارزون أن “إكسبو 2020 دبي” له بالفعل تأثير إيجابي على القطاع العقاري في الإمارة.

وبالرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي مرت على افتتاحه منذ 1 أكتوبر، إلا أن المعرض العالمي استقطب بالفعل أكثر من 477000 زائر، في حين أنه يمكن تلمس تأثيره الاقتصادي حتى في هذه الفترة القصيرة.

ويشهد قطاع العقارات في دبي ازدهاراً بالفعل مع تسجيل أعلى قيم الصفقات على الإطلاق في السوق السكنية الثانوية خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، وفقاً لبحث أجرته وكالة الأبحاث والاستشارات CORE.

تقول براتيوشا جورابو، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في CORE إن “النشاط الذي دب في المدينة مختلف تماماً عما كان عليه في هذه الفترة من العام الماضي، مع إعادة فتح المدارس، واستئناف معظم خطوط الطيران، وعمل المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم في ظل نسب إشغال مرتفعة، وافتتاح “إكسبو 2020 دبي” بنجاح. ويشير إستئناف الحياة الطبيعية مع استمرار تطبيق تدابير صارمة للصحة والسلامة العامة إلى نهاية القيود التي فرضها تفشي وباء “كوفيد – 19” في الإمارات العربية المتحدة ما يؤدي إلى تسريع تعافي القطاع العقاري.

وأضافت: “على الرغم من ظهور بوادر التعافي منذ أواخر عام 2020 واستمرار نظرتنا الإيجابية تجاه السوق العقاري في دبي لعام 2021، إلا أن الارتفاعات الحادة في القيم الرأسمالية والإيجارات، لا سيما في الفلل والشقق في المناطق الرئيسية، تجاوزت إلى حد كبير معظم توقعات السوق”.

ويتوقع المنظمون أن يستقطب الحدث العالمي 25 مليون زائر مع توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في تشجيع الزوار الدوليين على اتخاذ قرار الانتقال إلى دبي، ما يؤدي إلى زيادة أكبر في الطلب على العقارات على المدى القصير.

بدوره، يقول جورج الهاشم، المدير التجاري لـ “مجموعة “سيليكت” في تصريحات لـ “أريبيان بزنس”: “يقدم المعرض للزوار فرصة رائعة لاختبار نهج دبي القائم على الإبتكار واستشراف المستقبل. وتعد المدينة بالفعل وجهة سياحية لا بد من زيارتها خصوصاً مع بروزها كأحد أهم مراكز الأعمال في المنطقة.

ويتابع الهاشم: “سواء تعلق الأمر بالسياح الباحثين عن إيجارات قصيرة الأجل لتمضية العطلات أو أصحاب الخبرات الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الإمارة للاستفادة من هذه الوجهة العالمية، فإن السوق الجاهز للتحرك يستقطب اهتماماً كبيراً من المستثمرين وملاك المنازل على حد سواء”.

ويشير أحدث تقرير صادر عن مجموعة “سي بي آر إي” CBRE Group للاستشارات العقارية إلى أن متوسط أسعار المنازل يرتفع بأسرع وتيرة منذ فبراير 2015، حيث ارتفع حجم المعاملات بنحو 77% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بزيادة أكثر من 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، أي قبل تفشي الوباء.

أما عطا الشبيري، الرئيس التنفيذي في “زوم بروبرتي” Zoom Property ، فيعتبر أن عملية التعافي يتم تتبعها بسرعة من قبل “إكسبو 2020 دبي”. وقال: “كان السوق يظهر بالفعل بوادر انتعاش قبل معرض إكسبو 2020. ومع ذلك ، فقد تسارعت وتيرته مع اقتراب الحدث الضخم، حيث سجل أغسطس 2021 نمواً من خانتين مئويتين في قطاع الفلل”.

ويقول متحدث باسم شركة “إليسيان العقارية”: “من المؤكد أن معرض إكسبو 2020 سيسترعي انتباه وتركيز الكثيرين على دبي. ومع ذلك، سنلمس طلباً مستداماً خلال العامين المقبلين بمجرد وقوع الأشخاص في حب المدينة بعد زيارتها خلال الحدث العالمي، وبالتالي يتطلعون للانتقال إليها بداعي العمل والإقامة”.

وسجل سوق العقارات السكنية الثانوية أعلى قيمة معاملات على الإطلاق في الربعين الثاني والثالث من عام 2021. وفي الوقت نفسه، يشهد السوق على المخطط انتعاشاً على شكل حرف V مع زيادة حجم المعاملات بنسبة 108% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2020، و 18% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019، ما يشير إلى العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

وحتى أغسطس 2021، شهد سوق العقارات على المخطط في دبي 2599 صفقة بيع بقيمة 4.95 مليار درهم ، وهي أعلى قيمة مسجلة في شهر للعقارات على الخارطة منذ ديسمبر 2013، وفقاً لتقرير صادر عن “بروبرتي فايندر”.

وتصدّرت مناطق “دبي هيلز إستيت” و”المرابع العربية” و”النخلة جميرا” و”داماك هيلز 2″ و”مدينة محمد بن راشد” قائمة المناطق التي تشهد أعلى نسبة طلب على مشاريع الفلل ومنازل “التاون هاوس” على المخطط في شهر أغسطس 2021. أمّا أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المشترين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت “دبي مارينا” و”وسط دبي” و”النخلة جميرا” و”الخليج التجاري” و”قرية جميرا الدائرية”.

وتم تسليم حوالى 24000 وحدة سكنية حتى الآن في عام 2021 ، مع توقع تسليم 13000 وحدة إضافية بحلول نهاية العام، بإجمالي 37000 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم سنوي لتسليم الوحدات السكنية في دبي خلال العقد الماضي.

ومع تشكيل الوحدات السكنية نسبة كبيرة من المخزون الذي تم تسليمه، بما يمثل 86% من إجمالي عمليات التسليم السكنية هذا العام، فإن هذه النسبة تعزز تعافي أسعار الفلل بسبب محدودية عدد الفلل. أما إعلانات المشاريع الجديدة حتى الآن في هذا العام فهي أقل بنسبة 47% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020 و 79% أقل مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وفي حين أن سوق مبيعات الفلل يقود الانتعاش منذ أواخر عام 2020، وسط تباطؤ سوق مبيعات الشقق، شهدت أسعار بيع الشقق ارتفاعاً تدريجياً في بعض المجتمعات السكنية.

ومع ذلك، لا يزال أداء سوق مبيعات الشقق متبايناً، حيث سجلت 7 مناطق من أصل 11 ترصدها شركة CORE ارتفاعاً على أساس سنوي، بينما شهد متوسط سعر مبيعات الشقق على مستوى المدينة ارتفاعاً اسمياً بنسبة 2%.

وفي الوقت نفسه، شهدت 8 مناطق فلل من أصل 9 ترصدها CORE زيادة بنسبة 14% في أسعار المبيعات على أساس سنوي، فيما شهد متوسط سعر مبيعات الفلل على مستوى المدينة ارتفاعاً قوياً بنسبة 16% على أساس سنوي.

كما يكشف سوق تأجير العقارات السكنية عن هذا الخلل في التوازن بين الفلل والشقق، حيث يشهد سوق إيجارات الفلل ارتفاعاً كبيراً بينما نواصل رصد حدوث إنكماش في الإيجارات وبروز تحديات متعلقة باستيعاب معظم مخزون الشقق.

وشهدت 11 منطقة للشقق سكنية من أصل 23 ترصدها CORE إنكماشاً في الإيجارات على أساس سنوي، باستثناء الشقق في “النخلة جميرا” كونها المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة وبنسبة 12%. ولا تزال إيجارات الشقق على مستوى المدينة أدنى بنسبة 5% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2020.

وتلاحظ براتيوشا جورابو أنه “بالرغم من أن هذه الزيادات في أسعار الإيجارات والبيع تعتبر كبيرة، إلا أن مقارنتها تجري مع أدنى مستوى وصلت إليه في دورة السوق خلال الربع الثالث من عام 2020. ولا تزال جميع أسواق الفلل أدنى بكثير من قيم الذروة لعام 2014 وتتجه نحوها تدريجياً”.

وتضيف: “في حين أن تفضيل المساحات الخاصة والمفتوحة والإضافية سيستمر في عالم ما بعد وباء “كوفيد-19″، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان سوق الفلل لا يزال يشهد ارتفاعات حادة في القيم أو تصحيحات سعرية نظراً لأنه تم رفع معظم القيود المرتبطة بالوباء مع استئناف الدراسة في المدارس والجامعات واقتراب العمل في المكاتب من نسب الإشغال الكامل”.

السبب الرئيسي للطلب المرتفع

ليس معرض “إكسبو 2020 دبي” العامل المحفز الوحيد الذي يقود انتعاش قطاع العقارات في دبي، حيث تستفيد الإمارة من الكيفية التي تعاملت بها الإمارات مع تفشي وباء فيروس كورونا العالمي، فقد ظلت المدينة مفتوحة نسبياً خلال الوباء، بعد إغلاق قصير في بداية تفشي الوباء. ووفقاً لمؤشر تتبع اللقاح من “بلومبرج” Vaccine Tracker، فإنه تم تلقيح أكثر من 75% من السكان البالغين في الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل.

وساهمت الإصلاحات الحكومية كثيراً في جذب المواهب والخبرات إلى المدينة والاحتفاظ بها، ومنها “التأشيرة الذهبية” لمدة عشر سنوات وتأشيرات العمل عن بُعد وتأشيرات التقاعد، فضلاً عن السماح بتملك الأجانب الشركات بنسبة 100%.

كما تعتبر دبي مكاناً مثالياً لعقد صفقة مربحة للمشترين من ذوي الثروات الفاحشة. ويمكن لمبلغ مليون دولار شراء عقار مساحته 165 متراً مربعاً (1776 قدماً مربعة) في دبي، أي أكبر بنحو خمسة أضعاف ما هو عليه في لندن أو نيويورك، وفق تقرير صادر عن مؤسسة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية في وقت سابق من هذا العام.

ويعزو أرجوماند نيازي، المدير الشريك في شركة TurnKey Properties السبب الرئيسي للطلب المتزايد على العقارات الجاهزة خلال الربعين الماضيين إلى “ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين بالإمارات العربية المتحدة كمقر طويل الأجل للإقامة والعمل، بعد التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال الشخصية والتجارية لاستيعاب تفضيلات أنماط الحياة الديموغرافية الأوسع”.