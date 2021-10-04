دول الخليج توقع مذكرة تعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء

وتأتي المذكرة في إطار حرص القيادة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توفير شراكات متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير ومواكبة نظم الاتصالات الآمنة وفي مقدمتها تقنيات “تترا” التي صممت لتحقق مستوى جديداً من الأمان والموثوقية والمرونة في الاتصالات اللاسلكية.

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