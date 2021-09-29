أسعار العقارات في الإمارات ترتفع وتتفوق على مستويات عام 2015

وارتفعت أسعار العقارات السكنية في أكبر مدينتين في الإمارات ، دبي وأبو ظبي ، بأسرع وتيرة لها منذ عام 2015 ، وفقًا للبيانات المؤقتة للربع الثالث من شركة الاستشارات العقارية العالمية ، نايت فرانك.

أوضح فيصل دوراني ، الشريك – رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط ، أن السوق يتعافى بقوة بفضل الثقة به بعد نجاح الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الوباء وضبطه تحت السيطرة ، إلى جانب الحماس إزاء أنشطة إكسبو العالمي الذي طال انتظاره ، مما أضاف إلى الثقة التي تترسخ في قوة السوق السكنية “.

وتساهم استجابة الإمارات الحاسمة والسريعة والرائدة عالميًا للوباء في لفت انتباه أثرياء العالم الذين يواصلون التدفق إلى دبي ، واقتناص أغلى المنازل في مواقع مثل نخلة جميرا وخليج جميرا. وقد لعب هذا دورًا كبيرًا في رفع قيم الفلل ، وفقًا لما أشار إليه تقرير نايت فرانك.

وتابع دوراني: “ارتفعت أسعار الفلل في دبي بنسبة 5٪ في الربع الثالث وحوالي 17٪ أعلى مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي بحسب البيانات الأولية في التقرير.

وبلغ عدد المنازل المباعة التي تبلغ قيمة كل منها 10 ملايين دولار 54 منزلًا ، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 31 منزلًا ، وهو تراجع في عام 2015 – ولا يزال هناك ثلاثة أشهر متبقية هذا العام. مما لا يثير الدهشة ، أن نخلة جميرا وتلال الإمارات تستحوذ على ما يقرب من 75٪ من مبيعات المنازل الفاخرة في المدينة ، لكننا نشهد انضمام أسواق فرعية جديدة في دبي مثل الخليج التجاري إلى القائمة الحصرية للمواقع التي تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي. لم يطل الأمر حتى امتدت جاذبية عقارات وسط مدينة دبي إلى المناطق القريبة الأخرى مما يبرز أن سوق دبي الرئيسي لا يتوسع فحسب ، بل إنه ينضج أيضًا “.

حيث تتمتع القيم السكنية بشكل عام بالربع الثاني على التوالي من الزيادات الإيجابية على أساس سنوي ، وفقًا لتحليل نايت فرانك.

ارتفعت أسعار العقارات السكنية في العاصمة الإماراتية الآن بنسبة 2٪ مقارنة بما كانت عليه قبل عام ، حيث تشهد الفلل (3.1٪) نموًا أقوى من الشقق (1.8٪).

“كما كان الحال طوال الوباء ، فإن أصحاب المنازل الحاليين والطامحين يضعون أعينهم على المنازل الأكبر حجمًا ، سواء للحصول على مساحة أكبر لمكتب منزلي ، أو للوصول إلى مساحة إضافية ، في الداخل أو في الهواء الطلق. كما انعكس ذلك في مشاريع مبيعات الفلل السريعة التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في أبو ظبي ، مثل مشروع Noya Viva التابع لشركة الدار العقارية والذي يضم 480 فيلا في جزيرة ياس ، والذي تم بيعه في غضون 48 ساعة في أبريل ، وخلص دوراني إلى الإشارة إلى عمليات البيع السريعة مؤخرا لجميع الفلل البالغ عددها 83 في محمية السعديات الكثبان الرملية ”.