نخيل تقدم مساكن فاخرة على الواجهة البحرية جاهزة للسكن وعلى المخطط في بورتو مونتينيغرو

أعلنت شركة نخيل عن طرح “بورتو مونتينيغرو “، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة البحرية وموطن اليخوت الفاخرة، والذي يضم مجموعة حصرية من المساكن الفاخرة المستوحاة من الريفيرا الإيطالية، على طول ساحل البحر الأدرياتيكي في مونتينيغرو “الجبل الأسود”، مع وحدات جاهزة للسكن وعلى المخطط متاحة للاستثمار.

تقع “بورتو مونتينيغرو” في قلب خليج كوتور الخلاب في مونتينيغرو، وتوجت مؤخراً بأفضل مرسى لليخوت الفاخرة في العالم، حيث تضم مساكن فاخرة تقع بين الجبال الشامخة والبحر الأدرياتيكي الأزرق الصافي، وتوفر فرصة حصرية للحصول على جنسية جمهورية مونتينيغرو “الجبل الأسود” عبر وحدات مختارة ولغاية يناير 2022.

وتوفر المساكن في “بورتو مونتينيغرو” إمكانية تحقيق عائد مجزي على الاستثمار، ودخل ثابت ومضمون من خلال تأجير الوحدات ومنازل العطلات. وتوفر حالياً فرصاً للاستثمار في ثلاثة أحياء ضمن المخطط الرئيسي لـ”بورتو مونتينيغرو”.

وتحتوي “بورتو مونتينيغرو” على مرسى متطور، يوفر جميع الخدمات، ويتألف من 450 رصيف بحري، حيث حصدت على لقب أفضل مرسى لليخوت الفاخرة في العالم في أغسطس 2021، وأفضل مرسى لليخوت الفاخرة في البحر الأدرياتيكي العام الماضي، وتحظى بأهمية كبيرة كأفضل مرسى في البحر الأبيض المتوسط.

يضم مجمع “إيلينا ريزيدنسز”، 50 وحدة فاخرة متاحة للتملك الحر، جاهزة للسكن، ومكونة من استوديوهات، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس، مع إطلالات مذهلة على البحر والجبل، ومتاجر للتجزئة ومطاعم في الموقع. وتضم أيضاً حوض سباحة، ومركز للياقة البدنية مخصص للمقيمين، وفريق مخصص لأسلوب الحياة، وإمكانية الدخول إلى نادي الملاك الحصري لإدارة العقارات والتأجير.

وسيتمتع أيضاً جميع ملاك الوحدات في “إيلينا ريزيدنسز” بعضوية نادي “بورتو مونتينيغرو” لليخوت الحصري.

يضم “ريجنت بول كلوب ريزيدنسز”، 129 وحدة فاخرة جاهزة للسكن عبر جناحين “أكوا” و”بايا”، وتتكون من استوديوهات، وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، وبنتهاوس مع تراسات على السطح توفر مناظر خلابة. ويحتوي المجمع على حوض سباحة “إنفينيتي” خاص به، وحوض سباحة مخصص للتمارين الرياضية، وآخر مخصص للصغار، ومقهى بجانب المسبح، مع إمكانية الوصول مباشرة إلى خدمات فندق ريجنت من فئة الخمس نجوم في الموقع، ووسائل الراحة وبرنامج التأجير. وسيتمتع أيضاً الملاك بعضوية نادي “بورتو مونتينيغرو” لليخوت.

يعد “بوكا بلايس”، أول مشروع ساحلي في مونتينيغرو “الجبل الأسود” يوفر الجنسية للمستثمرين، وهو عبارة عن مجتمع سكني جديد يضم 213 وحدة حصرية ومدارة، مكونة من شقق، ودوبلكس وبنتهاوس. يتميز المجمع المتعدد الاستخدامات، بمرافق من فئة الخمس نجوم، ومفهوم صحي متطور، مع فندق صحي جديد فاخر يضم 240 غرفة، ومجموعة من مرافق التسوق، والمطاعم والترفيه، وإمكانية الدخول إلى برنامج إدارة “إم – ريزيدنسز” (M-Residences) الحصري للملاك غير المشاركين في برنامج التأجير الفندقي.

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تجري حالياً الأعمال الإنشائية في “بوكا بلايس” حيث من المتوقع تسليمه في الربع الرابع من 2023.

والجدير ذكره أن جنسية جمهورية مونتينيغرو “الجبل الأسود”، تمنح العديد من المزايا بما في ذلك السفر بدون تأشيرة إلى 124 دولة، وتكلفة معيشة منخفضة ضمن مجتمع متعدد الجنسيات مع نمط حياة يطغى عليه الطابع المتوسطي. ويشار إلى أن جمهورية مونتينيغرو “الجبل الأسود” مرشحة رسمياً للانضمام للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025.