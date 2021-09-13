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تعاون سعودي أميركي مشترك في الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء

عقد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات والتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، لقاءً افتراضياً مع عدد من المختصين في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد من الشركات الأمريكية، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تعاون سعودي أميركي مشترك في الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء
تعاون سعودي أميركي مشترك في الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء

واستعرض سموه جهود منظومة الإسكان لتوفير السكن الملائم للأسر السعودية في ظل الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

ونوّه وكيل الوزارة لتجربة العميل وخدمات العملاء إلى جهود الوزارة في تنظيم قطاع الإسكان وتعزيز توازن القطاع من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تحقق معايير جودة الحياة بالشراكة مع القطاع الخاص من المقاولين والمطورين المؤهلين مما أثمر عنه نمو نسبة التملك من 47% إلى 60% في 2020.

وتناول اللقاء أبرز إنجازات برنامج البناء الحديث وما يقدمه من تسهيلات وحلول لدعم استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف رفع جودة البناء وتسريع وتيرة تنفيذ الوحدات في القطاع العقاري السكني، وتعزيز الاستثمار في القطاع لزيادة المعروض العقاري السكني، وزيادة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية، وتنمية مشاركة القطاع في الناتج المحلي الوطني.

وشهد اللقاء بحث فرص التعاون المشترك مع جانب الشركات الأمريكية في البناء والتشييد في القطاعين البلدي والسكني في ظل الطلب المتنامي والخطط التنموية الطموحة في المدن السعودية.

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