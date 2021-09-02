السعودية: حلول تمويلية وخيارات عقارية لزيادة نسبة تملك الأسر إلى 70%

منصّات “سكني” الرقمية تواصل تقديم خدماتها خلال أغسطس 2021

واصلت منصّات برنامج “سكني” خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2021 تقديم خدماتها النوعية بالإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الأسر السعودية على مدار الساعة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة لتسهيل استفادة الأسرة من جميع الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها البرنامج بهدف زيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وسجّل تطبيق “سكني” 436 ألف زيارة، بمعدل يومي تجاوز 14 ألف زيارة؛ ويُقدم تطبيق “سكني” عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات، ويمكن تحميل التطبيق عبر زيارة الرابط http://onelink.to/sakani3 .

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر (SaudiHousingCC@) خلال الشهر الماضي مع 23,712 ألف سؤال، ويُقدم الحساب الإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية التي يقدمها “سكني” من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي والأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتقديم خدمات وحلول تسهل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

ونفّذ مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 أكثر من 101 ألف رد على اتصالات الأسر السعودية خلال شهر أغسطس الماضي بمعدل يومي 3500 اتصال، وأجاب موقع “سكني” على 6226 طلب واستفسار عبر خدمة “راسلنا”، وتمت معالجة نحو 7 آلاف اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي” على منصة “سكني” (sakani.housing.sa) عبر خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة المستفيدين.

ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 106 مشروعاً سكنياً توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططاً سكنياً توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يُذكر أن برنامج “سكني” سهل استفادة أكثر من 124 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى يوليو 2021، منها ما يزيد عن 97 ألف أسرة سكنت منازلها، ويسعى البرنامج لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبّي تطلّعاتهم وقدراتهم.