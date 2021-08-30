السعودية: عرض برج بمكة وعقارات في عدة مدن

وتبدأ المزادات العلنية المقامة تحت إشراف المركز بـ “مزاد البكيرية” الحضوري، الذي يستعرض فرصتين استثماريتين متمثلة في أراضٍ سكنية وتجارية بإجمالي مساحات يتجاوز 343 ألف متر مربع بمحافظة البكيرية، و”مزاد مكة الثالث” الحضوري الذي يستعرض فرصة استثمارية تتمثل في برج مكون من 11 دوراً بمساحة 1321 مترا مربعا بمدينة مكة المكرمة، كما يستعرض مزاد “جوهرة البجادية” الإلكتروني عمارة سكنية تبلغ مساحتها 1392 مترا مربعا بمحافظة الدوادمي، ومزاد “رحاب الدوادمي” الذي يقام حضوريا على أرض زراعية وفيلا وأرضان سكنية بمساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مزاد “عيون الجواء” الحضوري المقام على فرصتين استثماريتين تتمثل في فيلا وأرض مسورة بمساحة تتجاوز ألف متر مربع.

وسيستعرض “مزاد مزرعة الطراق” الحضوري، فرصة استثمارية بمركز القوارة تتمثل في أرض زراعية تتجاوز مساحتها الـ 100 ألف متر مربع، و”مزاد جواهر الرياض” الإلكتروني الذي يستعرض فرصتين استثماريتين في شرق الرياض تتمثل في عمارة تجارية مع مبنى تعليمي بحي الربوة تتجاوز مساحتها 1900 متر مربع، وعمارة تجارية بحي النسيم تبلغ مساحتها 1050 مترا مربعا ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية Emazad.sa، بالإضافة إلى “مزاد رجاب القصيم” الذي يستعرض 6 فرصٍ استثمارية تتمثل في أرض تجارية وأرضين صناعيتين وأرضين سكنيتين، وعمارة تجارية سكنية تقدر مساحتها بأكثر من 270 ألف متر مربع.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.