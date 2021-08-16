السعودية: اتاحة متابعة تعويضات نزع الملكية العقارية إلكترونياً

وأوضحت الهيئة أنّ الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية في موقعها الرسمي http://www.spga.gov.sa، أو الدخول مباشرةً على الرابط https://www.spga.gov.sa/InquiryC/index.asp، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.

وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.