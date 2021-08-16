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Posted inعقارات

السعودية: اتاحة متابعة تعويضات نزع الملكية العقارية إلكترونياً

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: اتاحة متابعة تعويضات نزع الملكية العقارية إلكترونياً
الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم

وأوضحت الهيئة أنّ الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية في موقعها الرسمي http://www.spga.gov.sa، أو الدخول مباشرةً على الرابط https://www.spga.gov.sa/InquiryC/index.asp، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.

وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.

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