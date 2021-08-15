السعودية: تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل المدن

وتتناول الورشة التي تعقد بفندق كراون بلازا ويشارك فيها نخبة من ذوي الاختصاص، أبرز المحاور للسكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف.
ودعت “غرفة المدينة المنورة” المهتمين بالحضور، إلى التسجيل عبر موقعها الرسمي.
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ابرازاً لمحاور السكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد غد، ورشة تعريفية بعنوان ” تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة”.
وتتناول الورشة التي تعقد بفندق كراون بلازا ويشارك فيها نخبة من ذوي الاختصاص، أبرز المحاور للسكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف.
ودعت “غرفة المدينة المنورة” المهتمين بالحضور، إلى التسجيل عبر موقعها الرسمي.