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Posted inعقارات

السعودية: تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل المدن

ابرازاً لمحاور السكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف، تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد غد، ورشة تعريفية بعنوان ” تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل مدن المملكة”.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تنظيم دور القطاع الخاص في تشغيل المدن
الخطوة تبرز محاور السكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول

وتتناول الورشة التي تعقد بفندق كراون بلازا ويشارك فيها نخبة من ذوي الاختصاص، أبرز المحاور للسكن الجماعي للأفراد والتعريف ببرنامج نقاط المقاول وأهدافه وترخيص المهن والحرف.

ودعت “غرفة المدينة المنورة” المهتمين بالحضور، إلى التسجيل عبر موقعها الرسمي.

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