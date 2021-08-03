الآن هو الوقت الأنسب للاستثمار في المنطقة

تقرير : نبيلة رحال، أريبيان بزنس: تخطو منطقة الشرق الأوسط بثبات نحو التعافي الاقتصادي من آثار وباء “كوفيد-19” مع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قفزة في النمو بنسبة 2.7% في عام 2021 لتتعزز نسبة النمو إلى 3.8% في عام 2022.

وأجمع متحدثون خلال ندوة استثمارية إفتراضية نظمتها “فرانكلين تمبلتون” بعنوان “الإستثمار ما بعد العاصفة: نظرة عالمية ومحلية لعالم ما بعد الوباء”، على أن نمو الناتج المحلي في المنطقة كان مدفوعاً بشكل كبير باطلاق حملة اللقاحات ضد كورونا وزيادة اسعار النفط والمبادرات والإصلاحات الحكومية المتنوعة.

واعتبر باسل خاتون، مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية لدى “فرانكلين تمبلتون” أن حملات التلقيح وإدارة الإغلاقات بشكل جيد وعودة الحركة الإقتصادية إلى طبيعتها تدريجياً ستؤدي الى تسريع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، لا سيما في السعودية والامارات.

وتجاوز معدل توزيع اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة 158 جرعة لكل 100 شخص وفقاً لأحدث أرقام وزارة الصحة، بينما تخطط المملكة العربية السعودية لتلقيح 70% من سكانها بحلول نهاية العام.

ويقول خاتون “إن الاصلاحات المالية والاقتصادية الحاسمة لعدد من دول الخليج ودعم السيولة الوفيرة وفرت أرضية صلبة للنمو الاقتصادي، وذلك بدعم من ارتفاع اسعار النفط وخطط الانفاق الطموحة للمشاريع”.

وأضاف قائلاً: “والى جانب جهود دول الخليج لتنويع مصادر ايراداتها بعيداً عن النفط والغاز، لاحظنا أن خطط الانفاق الاستثمارية الطموحة بقيت من دون تغيير إلى حد كبير، وستدعم هذه الخطط النشاط الاقتصادي في المنطقة بشكل أكبر من خلال العديد من القطاعات الاقتصادية”.

وتابع خاتون قائلاً: “يعني ذلك زيادة الإنفاق على المناسبات والفعاليات الهامة، بما فيها معرض “إكسبو 2020 دبي” في الإمارات، وكأس العالم لكرة القدم في قطر في عام 2022، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر التحويلي في المملكة العربية السعودية، ما سيؤدي بالتأكيد إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل أكبر. وتم بالفعل تحريك الكثير من هذه المشاريع، بقيادة كيانات حكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ظل وجود حوافز قوية لإشراك القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع”.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لمشروع البحر الأحمر، فد أعلنت في أبريل الماضي عن اكتمال تسهيل قرض لأجل محدد وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 3.76 مليار دولار (14.12 مليار ريال) مع 4 بنوك سعودية هي: البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الوطني.

وأجمع المتحدثون في الندوة على أن الوقت الحالي مناسب جداً للمستثمرين الاقليميين والدوليين لزيادة مخصصات أصولهم واستثماراتهم في دول الخليج.

وأكد محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “فرانكلين تمبلتون” أن “التأثيرات السلبية لفيروس كورونا وعمليات الاغلاق على الايرادات الحكومية وأسعار النفط قد أصبحت وراءنا الآن ونتوقع استمرار عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في الخليج على مدار العام الحالي”.

وأضاف قرنفل قائلاً: “لدينا ميل في الشركة نحو تحمّل المزيد من المخاطر المؤسسية في المنطقة ولكن مع تركيزنا على تعزيز الوعي بها وعلى التقييمات الاستثمارية”.

وتابع : “لذلك نواصل تشجيع المستثمرين الاقليميين والدوليين على زيادة مخصصات الأصول والإستثمارات في الخليج، لأن المنطقة لا تعزز العائدات الإستثمارية فحسب بل تسهم بشكل جيد في تنويع المخاطر لديهم”.

بدوره، قال زهريد عثماني مدير محفظة الأسهم العالمية في مؤسسة “مارتن كوري” إن “التعافي الاقتصادي لا يقتصر على الشرق الاوسط بل يشمل مختلف المناطق في العالم والخدمات. ونظراً لأن سياسات التحفيز المالي تشكل أكثر من 15% من اجمالي الناتج المحلي العالمي ومرشحة للزيادة منذ بداية العام، هناك احتمال كبير لنشوء دورة صناعية ايجابية لفترة طويلة”.

وأضاف قائلاً: “مسار التعافي ستحدده السرعة التي يتم بها ضخ التحفيزات المالية في الاقتصاد الحقيقي، ولكن يمكننا التطلع نحو دورة اقتصادية إيجابية مطولة، نظراً لطول مدة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ما يساعد على تحفيز الاقتصادات”.

وأشار إلى وجود فرص استثمارية عالمية متوسطة المدى في البنية التحتية للرعاية الصحية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والتعليم عن بعد والألعاب الإلكترونية وتقنيات الجيل الخامس والطاقة المتجددة والنقل الكهربائي وغيرها.