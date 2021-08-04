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السعودية: تسجيل أكثر من نصف مليون صفقة عقارية منذ أكتوبر

سجلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 543 ألف صفقة عقارية ضمن خدمة ضريبة التصرفات العقارية في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وذلك منذ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية في الرابع من أكتوبر من العام الماضي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تسجيل أكثر من نصف مليون صفقة عقارية منذ أكتوبر

وجاءت منطقة الرياض في المقدمة بعدد الصفقات العقارية المُسجَّلة بـ 125,110 صفقات، تلتها محافظة جدة بـ 55,680 صفقة، وسجلت مدينة بريدة 20,462 صفقة، ومنطقة مكة المكرمة 18,955 صفقة، فيما سجلت منطقة المدينة المنورة 18,557 صفقة.

وتُعَد خدمة ضريبة التصرفات العقارية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تمَكِّن الأفراد والمكلفين في قطاع الأعمال من تسجيل عقاراتهم في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، إضافة إلى تمكينهم من معرفة مدى خضوع عقاراتهم للضريبة، مع إصدار فاتورة السداد بمبلغ الضريبة المستحَق.

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