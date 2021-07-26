“سول العقارية” تستثمر 20 مليون درهم إضافي في “سول ليفينج” مع اقتراب إكسبو 2020 دبي

أعلنت شركة سول العقارية عن استثمارها مبلغًا إضافيًا قدره 20 مليون درهم بغية توسيع “سول ليفينج” المتخصصة في خدمات التأجير الطويل والقصير الأجل ، وكشفت المجموعة عن 16 وحدة سكنية جديدة مزوّدة بالخدمات موزّعة عبر ثلاثة مبانٍ جديدة في دبي، على أن يتم افتتاحها بحلول سبتمبر 2021، قبيل معرض إكسبو 2020 دبي الذي يقام في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 190 دولة وعدد من المنظمات الدولية الكبرى.

تقع 13 وحدة سكنية في سول باي، وهو البرج الثاني للمجموعة في الخليج التجاري. ويأتي ذلك بعد افتتاح 48 وحدة سكنية في برج سول أفنيو في المنطقة نفسها ضمن المرحلة الأولى من مشاريع المجموعة. كذلك، سيتم افتتاح فيلا مؤلّفة من 5 غرف نوم في جزيرة نخلة جميرا ضمن محفظة سول ليفنيج وذلك في أعقاب تشغيل وحدتين إضافيتين في مبنى آيرس أمبر في منطقة الجداف الراقية.

في الواقع، تضمن الوحدات المفروشة والمجهزة بالكامل والمميّزة بتصاميمها الخلّاقة أعلى مستويات الخدمة والمرونة للمقيمين. هذا وكشفت شركة سول العقارية العملاقة عن الهدف التوسّعي الطموح لشركة “سول ليفينج” المتمثّل بتشغيل 100 وحدة سكنية بحلول نهاية العام 2021 وبمضاعفة هذا العدد بالوصول إلى 200 وحدة تشغيلية بحلول الربع الرابع من العام 2022.

وفي هذا السياق، صرّح أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سول العقارية، قائلاً: “يعدّ إطلاق “سول ليفينج” علامة فارقة بالنسبة إلينا كشركة، زد على ذلك التوسّع الذي أحرزته هذه المجموعة خلال فترة زمنية قصيرة، الأمر الذي يشكّل مدعاة فخر لنا. في شركة سول العقارية، نؤمن بأن الضيافة ستظلّ إحدى أقوى المحرّكات لأعمالنا، لا سيّما مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة الانفتاح على سوق السفر الدولي وتطبيق بروتوكولات السلامة الحكومية وتنفيذ حملة التلقيح الشاملة. وفي هذا الإطار، نطمح إلى مواصلة تنويع عروضنا عبر مشاريعنا العقارية البارزة في الإمارات بما يضمن منح ضيوفنا خيارات إيجار طويلة وقصيرة الأجل لا نظير لها في المدينة”.

ومع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020، والذي من المقرر أن يستضيف 25 مليون زائر ملقّح مع الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، ستسمح الإقامة في مواقع رئيسية قريبة من المعرض للمقيمين والزوار على حد سواء باستكشاف بعض الوجهات الأكثر شعبية في دبي. ومن هذا المنطلق، تعدّ عروض الإيجار القصيرة الأجل خيارًا مثاليًا لأولئك الذين سيقيمون في المدينة لفترات أطول على امتداد فعاليات المعرض المرتقب.

وستكون سول ليفينج، الشركة المرخصة لتقديم خدمات الإيجار القصيرة الأجل في دبي، الجهة المخصصة لتأمين الوحدات في مبنى سول أفنيو. ويقع سول أفنيو في قلب الخليج التجاري، وهو وجهة استثنائية تعكس أعلى معايير الإقامة العصرية والتصاميم الدقيقة ووسائل الراحة المتميزة، وهو الخيار المثالي للمسافرين من رواد الأعمال والسياح الذين يرغبون في تجربة كل ما تقدمه دبي من عروض، كما أنه يقع على مقربة من نقاط الترفيه والتسلية الرئيسية في دبي، بما في ذلك دبي مول ونخلة جميرا وبرج العرب وممشى ذا ووك في مساكن شاطئ جميرا.

من جهة أخرى، يُعتبر سول باي أحدث برج سكني وتجاري ضمن محفظة شركة سول العقارية وهو يتمتّع بإطلالات مباشرة على برج خليفة، ما يجعل الإقامة فيه تجربة فاخرة لا مثيل لها. يقع برج سول باي في قلب الخليج التجاري، ويضم شققًا واسعة تم تصميمها لضمان الاستفادة المثلى من المساحة والضوء الطبيعي والإطلالات، إلى جانب صالة رياضية مجهزة بالكامل ومسبح واسع.

أما مبنى آيرس أمبر، فهو مشروع متعدد الاستخدامات لشركة سول ليفينج في منطقة الجداف، ويضم وحدات سكنية وتجارية ومحال بيع بالتجزئة تجمع بين أسلوب الحياة الحضري للمدينة مع تراث خور دبي التاريخي والواجهة البحرية. كما ويعدّ آيرس آمبر الوجهة الاستثنائية للاستمتاع بالتجارب المريحة والسلسة، وتحديدًا للمسافرين من هواة الاستكشاف والعائلات ورواد الأعمال الذين يبحثون عن عقود إيجار قصيرة الأجل أو أماكن إقامة لقضاء العطلات.