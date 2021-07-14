الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية: “المواطن السعودي هو جوهر التنمية العقارية في السعودية”

بقلم رئيس التحرير محمد العايض

ما هو الدور الرئيسي لصندوق التنمية العقارية في السعودية؟

تنطلق رؤيتنا في صندوق التنمية العقارية من رؤية المملكة العربية السعودية في مجال الإسكان وتمكين المواطنين، حيث عمل الصندوق منذ انطلاقته في عام 1975 على تركيز أهدافه ونشاطاته في خلق مجتمع حيوي وتمكين الحياة العامرة والصحية وخلق بيئة ملائمة لتمكين السعوديين من خلال إتاحة فرصة تملّك السكن الملائم للأسر السعودية. وقد ساهم الصندوق في تمكين المواطن من الحصول على التمويل العقاري وتوفير منتجات سكنية ملائمة بسعر مناسب وبالتالي تحسين عمليات وأداء القطاع العقاري في المملكة.

بدأ الصندوق مسيرته التنموية برأسمال قدره 250 مليون ريال وبفضل الله و من ثم حرص قيادتنا الرشيدة على التوسّع في نطاق دعم المواطنين وتطوير السوق العقاري، وصل رأس مال الصندوق إلى أكثر من 190 مليار ريال سعودي في 2021.

تغطي مساهمات الصندوق في التنمية العقارية في المملكة المواطنين السعوديين المستحقين عبر دفع أرباح القرض العقاري المدعوم بالإضافة إلى تقديم القروض للمطوّرين العقاريين وتصميم وإطلاق منتجات سكنية وتمويلية جديدة وإبرام الاتفاقيات والشراكات مع الجهات التمويلية وأمانات المناطق وهيئات تطوير المدن والشركات الخاصة لما فيه من فائدة وتطوّر للتنمية الوطنية وتحقيق برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

كيف ترى نظام الصندوق العقاري الجديد الصادر في مطلع العام الحالي، كمرحلة جديدة من التنمية الوطنية وفق رؤية السعودية 2030؟

يمثل نظام الصندوق العقاري الجديد مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ورؤية التحول ليكمل مسيرته وفق رؤية واضحة تمكنه من مواءمة تطوّر آليات العمل ومواجهة أية تحدّيات في ظل ظروف المرحلة التنموية المقبلة ومتطلبات الوطن الطموحة.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، استكمالاً لمرحلة التحوّل التي تم الإعلان عنها في يونيو عام 2017، والتي سرعان ما أثبتت نجاحها عبر تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية عام 2020م من تملّك مسكنها الملائم من خلال حصولهم على القروض العقارية المدعومة. وتشير دراسات السوق خلال السنة الماضية إلى إقبال المواطنين وثقتهم في برنامج التمويل العقاري المدعُوم، حيث تلقى برامجنا ومنتجاتنا إقبالاً متزايداً للاستفادة منها، وتسجل أرقاماً قياسية مع الجهات التمويلية في الشهور الماضية وذلك في أعداد طلبات وعقود التمويل العقارية.

وفي هذا الإطار، فإن النظام الجديد للصندوق يعزز من الشراكة مع الجهات التمويلية والمطوّرين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، وهنا نؤكد على الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة وتمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم، ونؤكّد التزام الصندوق في مواصلة تقديم الدعم الشهري لمستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان والصندوق العقاري، وتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

ومع تطبيق النظام الجديد للصندوق، سيبدأ الصندوق مرحلة جديدة من التنمية الوطنية لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية العمرانية والعقارية، من خلال إبرام الشراكات والاتفاقات لبناء مشروعات سكنية جديدة مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، كذلك مع شركات التطوير العقاري. مما يعزز في تمكين المواطنين السعوديين من الحصول على السكن المناسب، وإلغاء مفهوم قوائم الانتظار للدعم السكني وإتاحة الاستحقاق الفوري للمواطنين، ليواكب مرحلة التطوّر والازدهار الذي تعيشه المملكة في شتى المجالات، ويكمل دوره في التنمية العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية وتحقيق المزيد من الإنجازات لتواكب تطلّعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الطموحة للوطن.

ما هو برنامج التمويل العقاري المدعوم؟ وكيف ترى تأثيره على المستفيدين منه من المواطنين؟

برنامج القرض العقاري كما هو متعارف عليه، هو برنامج تمويل سكني تم إطلاقه بالتعاون مع الجهات التمويلية للمساهمة في تمويل المواطنين السعوديين المستحقين للدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والذين انطبقت عليهم شروط التمويل والتي تراعي عدد أفراد الأسرة ومقدار الدخل، ويرغبون في الحصول على قروض عقارية لتملّك مسكنهم الملائم، بحيث يتحمل صندوق التنمية العقارية الأرباح المحسوبة بنسبة تصل إلى %100 على مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال سعودي من مبلغ التمويل.

وقد نجح برنامج القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية في معالجة التحديات الكبيرة التي لطالما واجهها خلال العقود الأربعة الماضية، وأبرزها وجود قوائم انتظار لأكثر من 480 ألف مستفيد مستحق. وقام الصندوق بعمل حلول مبتكرة لتقليل مدة انتظار المواطن لتملّك مسكنه من مدة 15 عامًا إلى بضعة أسابيع، مع توفير الدعم الشهري لأكثر من 420 ألف مستفيد، وهذا الرقم بازدياد شهري ملحوظ بمعدل 20 ألف عقد تملّك مسكن في الشهر مقارنة بـ 20 ألف عقد في السنة قبل عام 2017.

ويكمل الصندوق مسيرته وفق خطط واستراتيجيات داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، ويسعى دائماً بكل السبل على تقديم التسهيلات، وكان آخرها إقرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المواطنين في يوم (24) من كل شهر ميلادي، حيث يأتي هذا القرار حرصاً منا على تمكين المواطنين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب. كما حرصنا في الصندوق على تمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على مسكنٍ ملائم، فهناك شريحة من المجتمع قد لا تستوفي شروط الاستحقاق التمويلي من البنوك وذلك لعدة عوامل منها العمر أو الدخل الشهري مما تطلّب تدخلنا لدى البنوك عبر الدعم المضمون، حيث تم تقديم الضمان لأكثر من 70 ألف عائلة، سعيا منا لتطوير نموذج البرنامج بشكل إيجابي لجميع المواطنين.

كيف ترى الدور الذي يقوم به الصندوق كجهة مهمة في تحقيق التنمية العقارية في السعودية؟ وكيف يساهم في دعم اقتصاد المملكة؟

يهدف نظام صندوق التنمية العقارية الجديد والذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين التوسع في الشراكات بهدف تطوير السوق العقاري مع التركيز على تملّك المستفيد لمسكنه الملائم. وكما ذكرت سابقاً، فقد منح النظام الجديد الصندوق المزيد من الصلاحيات والمرونه من خلال عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية العمرانية لسنين عديدة قادمة ويحقق رؤية برنامج الإسكان. وأسهم ذلك بتحقيق نمو بنحو %300 في سوق التمويل العقاري، مما يعد قفزة نوعية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصل إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو لأكثر من 28 مليار ريال سعودي.

وتعتبر مساهمة الصندوق في دعم اقتصاد المملكة مباشرة عبر تقديم القروض والتسهيلات للمطوّرين العقاريين وإبرام الشراكات والاتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة للمشاركة في مشروعات أو مجمعات سكنية؛ بالإضافة إلى تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض العقارية الخاصة داخل المملكة. وابتكار برامج وحلول تمويلية فعّالة أسهمت وسوف تسهم في رفع نسبة تملّك المواطنين السعوديين للسكن إلى %60 في نهاية 2020، مقارنة بـ%47 في عام 2016، وما هذه إلا خطوة أولية بهدف الوصول إلى %70 كنسبة تملك للمواطنين ضمن برنامج الإسكان لرؤية المملكة 2030.

يعمل صندوق التنمية على تعزيز الشراكة مع الجهات التمويلية لتمكين الأسر من الحصول على السكن بكل يسر وسهولة، كيف تقيمون هذا الدور حتى الآن؟

يعمل الصندوق بشكل مستمر على إجراء دراسات مستمرة للسوق العقارية، ودراسة سلوك المستفيدين، ومتابعة مستويات العرض والطلب العقاري، وذلك بهدف رفع نسب التملّك للمواطنين مع التركيز على المنتجات العقارية الأكثر رغبة لدى المستفيدين. وجاء ذلك بالتوازي مع تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، المتمثلة في الجهات التمويلية لتوفير أفضل الحلول التمويلية، وتيسير الحصول عليها بأفضل هامش ربح، ورفع نسبة الوعي لدى المستفيدين عن البرامج والمنتجات، بإعداد خطط مستمرة للتواصل معهم، وتعزيز ثقافة التخطيط لتملّك المسكن الملائم.

ويمثل القطاع الخاص والجهات التمويلية بالنسبة لنا شركاء أساسيين للنجاح في رحلة التحول حيث ساهمت هذه الشراكة في زيادة أعداد المستفيدين بشكل قياسي وساهم إطلاقنا لتطبيق المستشار العقاري وهو الرابط الرقمي مع الجهات التمويلية لإدارة الفرص التمويلية وتزويد المواطنين بخياراتهم التمويلية في تعزيز العمل المشترك والتكامل الرقمي الشامل، ليخدم أكثر من 1.2 مليون مستفيد، ويحقق أكثر من 350 ألف عقد تمويلي، من خلال تسهيل رحلة المستفيدين في البحث عن العقار الملائم، ومن ثم تحويلهم إلى الجهات التمويلية لاستكمال عملية التملّك.

هل هنالك شراكات أو اتفاقيات للصندوق مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن بهدف تحقيق التنمية العمرانية والعقارية؟

نعم صحيح، النظام الجديد للصندوق يؤكد على دورنا في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وكذلك مع شركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية، وقد قمنا بإطلاق برنامج وخطة لتأهيل المطوّرين العقاريين وتم وضع قائمة بأسماء شركات التطوير العقاري المعتمدة لدى الوزارة وستظهر ثمار الاتفاقيات المبرمة في المستقبل القريب بإذن الله، عبر مشاريع عمرانية ضخمة تتوالى عبر كافة مناطق ومدن المملكة.

وماذا عن الشراكات والاتفاقات مع القطاع الخاص، والفائدة المرجوة منها؟

القطاع الخاص هو الأساس في عملية التنمية العقارية بما يلعبه من دور أساسي على الصعيد التنموي، وهو الجوهر المحرّك للعجلة الاقتصادية بما يقدمه من فرص وظيفية لأبناء الوطن وخدمات داعمة للاقتصاد. وقد عملت على مدى سنين طويلة في القطاع الخاص في المجال التنفيذي للبنوك والتخطيط الاستراتيجي وأدرك تماماً مدى أهميته في تحقيق أهداف وتطلعات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار، فقد وضعنا خطة تحفيزية للقطاع الخاص، كأحد المبادرات الاستراتيجية المنطلقة من الرؤية. وتأتي خطة تحفيز القطاع الخاص منذ عام 2018 كمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتشمل عدة محاور، وذلك في مسعى لتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتطوير منتجاته. نؤمن في صندوق التنمية العقارية بالشراكة المتينة مع الجهات التمويلية والمطوّرين العقاريين في القطاع الخاص لما لهم من دور رئيسي في تطوير السوق العقاري السعودي.

ونعمل سوياً لتحقيق فوائد وأثار إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني مثل زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للمنشآت، والمساهمة في توفير عدد أكبر من الوظائف بفعل تنامي عدد الشركات في السوق العقاري، وزيادة مستوى استمرارية الأعمال وتحسين ثقة المواطن في المعروض العقاري.

كيف واكب الصندوق التحوّل الرقمي الذي تشهده المملكة اليوم؟

قمنا في صندوق التنمية العقارية بتطوير بنية رقمية متكاملة ونجحنا بحمد الله في تطبيق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، وذلك بهدف خدمة وتسهيل رحلة تملّك المستفيد من مرحلة البحث عن مسكن وتمويل ملائمين، إلى مرحلة توقيع عقد التملّك. وقد وفّرنا أكثر من 40 خدمة إلكترونية للمواطنين وشركائنا من القطاعين الحكومي والخاص وقمنا بمعالجة ما يزيد 2.4 مليون عملية من خلال منصات الصندوق الإلكترونية خلال العام 2020.

وقد أثبتت المنظومة الرقمية للصندوق نجاحها خلال فترة جائحة كوفيد-19 والإغلاق التام لجميع المرافق، حيث تمكّن الصندوق على الرغم من التحديات على الاستمرار في تحقيق المستهدفات وتوقيع العقود، ولعب تطبيق المستشار العقاري وتطبيق المدعوم الذي أطلقه الصندوق بالتكامل مع منصة سكني دوراً رئيسياً في رحلة التحوّل الرقمي، وحقق تكاملاً رقمياً شاملاً مع الجهات التمويلية والعقارية ليخدم أكثر من 1.2 مليون مستفيد، ويحقق أكثر من 350 ألف عقد تمويلي من خلال تسهيل رحلة المستفيدين في البحث عن العقار الملائم، ثم تحويلهم إلى الجهات التمويلية لاستكمال عملية التملّك.

وحقّق تطبيق المستشار العقاري الخاص بصندوق التنمية العقارية نجاحات ملموسة، حيث تصدّر التطبيقات الحكومية الذكية، وحاز على جائزة أفضل تطبيق حكومي ذكي على مستوى العالم العربي، عن فئة الممارسات والمؤسسات الحكومية المتميزة.

بلغة الأرقام ما هي المساهمات التي قدمها الصندوق للمستفيدين مثل القروض الميسرة وغيرها؟

يستمر صندوق التنمية العقارية بتقديم الدعم للمستفيدين شهرياً على قروضهم العقارية من خلال الجهات التمويلية حيث وصل مجموع المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر يونيو لأكثر من 28 مليار ريال سعودي بمعدل 600+ مليون ريال شهرياً. كما ساهمت البرامج العقارية التي وفرها الصندوق للمواطنين بزيادة قياسية في سوق التمويل العقاري حيث تخطى حجم التمويل أكثر من 375 مليار ريال سعودي.

ما هي خارطة الطريق التي سيتبعها الصندوق في السنوات القادمة؟

نضع أنا وزملائي في صندوق التنمية العقارية نصب أعيننا هدف الوصول إلى نسبة تملك للمستفيدين تعادل %70 لمسكنهم الملائم ضمن برنامج الإسكان لرؤية المملكة 2030 في طليعة أهدافنا وذلك تنفيذاً لتطلعات القيادة الرشيدة الطموحة.

ونسير على خارطة طريق ومبادرات مستقبلية واضحة، ترتكز على تعزيز التكامل مع مكونات منظومة الإسكان والجهات الخارجية وجميع الشركاء في القطاع الخاص من الجهات التمويلية والمطوّرين العقاريين، بحيث يتم ضمان انسيابية وكفاءة وجودة رحلة العميل، ورفع نسبة رضا العملاء إلى المستويات العالمية المطلوبة، وتعزيز التجربة الرقمية للمستفيدين. بالإضافة إلى العمل على تطوير وتحسين الحلول البديلة للمستفيدين التي تساهم في تقليل الفجوات في عملية التمويل، والتطوير المستمر للبرامج الداعمة وبرامج الضمانات، وإعطاء المستفيدين خيارات تمويلية ومنتجات متنوعة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.