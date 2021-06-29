مطبات تعترض طريق صناديق الإستثمار العقاري

تحرير فريق “أريبيان بزنس”: في حين يواصل الوسطاء العقاريون والمحللون الإشارة إلى زيادة في مبيعات العقارات، كان الأمر بمثابة دوامة لمدة شهر بالنسبة إلى أكبر صندوقين للإستثمار العقاري REIT في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد كشف صندوق “الإمارات دبي الوطني ريت” للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي تديره شركة “الإمارات دبي لإدارة الأصول”، عن النتائج المالية السنوية التي شهدت تراجع قيمة الأسهم بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق.

وتراجعت محفظة عقارات “الإمارات دبي الوطني ريت” بنسبة 12% إلى 360 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي قيمة الأصول 180 مليون دولار، أو 0.72 دولار للسهم كما أوردت البيانات المالية الصادرة عن الشركة.

يقول أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: “كانت السنة المالية 2020-2021 حافلة بالتحديات، حيث تدهورت ظروف السوق الهشة أصلاً بسبب وباء “كوفيد -19″. وسعينا خلال العام إلى الحفاظ على معدلات الإشغال للحد من حركة التراجع في إيرادات الإيجار، مع تخفيض التمويل والنفقاتات التشغيلية في كل المحفظة. وفي حين تأثرت معدلات الإشغال بالأداء الهش لسوق العقارات وضعف المؤشرات الاقتصادية، إلا أن معدلات الإشغال المختلط في المحفظة ظل في وضع جيد، ويمكن أن نعزو ذلك إلى استراتيجية التأجير النشطة والمرنة لدينا”.

وعمدت “الإمارات دبي الوطني ريت” إلى مراجعة سياسة التقييم الخاصة بها إعتباراً من السنة المالية 2021-2022 فصاعداً. وسيجري صندوق الاستثمار العقاري عملية مناقصة من ضمن لائحة خبراء التقييم المؤهلين مسبقاً قبل دورة التقييم المقبلة”.

وذكرت الشركة في بيان أن “الحركة الهبوطية في التقييمات كانت مدفوعة بالضغوط المزدوجة لسوق العقارات الضعيف والضغوط الاقتصادية الناجمة عن الوباء والتي أثرت على إجمالي دخل الإيجارات. وفي المقابل، بقيت نسبة الإشغال في المحفظة جيدة، حيث قدمت الإدارة مجموعة من الحلول لدعم المستأجرين الذين يعانون من ضائقة مالية حقيقية من أجل تأمين الدخل”.

وحافظت الشركة على التزامها بسياسة توزيعات الأرباح للمساهمين للسنة المالية 2020-2021 وإن بقيت خارج المستويات المحددة في ظروف السوق العادية. وجاء العائد المحسن لتوزيعات الأرباح نتيجة لخصم صافي قيمة الأصول على سعر السهم. وتعتزم شركة “الإمارات دبي الوطني ريت” الاستمرار في تعزيز أرباح الأسهم على أساس نصف سنوي.

وجاءت النتائج بعد إعلان نتائج “إكواتاتيفا” Equitativa، مدير صندوق “الإمارات ريت” والتي تحدثت في شهر مايو الماضي عن تأثير وباء فيروس كورونا وخسائر إعادة تقييم الأصول، حيث سجلت خسارة صافية إجمالية بلغت 244.2 مليون دولار العام الماضي.

واضطر صندوق “الإمارات ريت” في يونيو إلى سحب اقتراح إعادة هيكلة صكوك إسلامية قيمتها 400 مليون دولار بعدما عارضت مجموعة من المستثمرين الإقتراح بنجاح. وذكر “الإمارات ريت” أن 57% من حملة الصكوك الذين يحق لهم التصويت يؤيدون عرض التبادل الخاص، وهو ما يقل عن نسبة 75% المطلوبة للمضي قدماً في الاقتراح. ونتيجة لذلك، ألغى الصندوق الخطة لكنه تعهد بمواصلة استكشاف الخيارات لتحسين تداول صكوك وأسهم “الإمارات ريت”.

ولكن كانت هناك بعض الأخبار السارة حيث توصلت “إكويتاتيفا” ومدرسة جبل علي، وهي مستأجر مهم للصندوق، إلى اتفاق لحل نزاع طويل الأمد بشأن مستحقات الإيجار.

واعتبر سيلفان فيوجو، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لصندوق “الإمارات ريت”، أن “هذه الاتفاقية وتسديد الإيجار علامة فارقة في إعادة علاقتنا مع مدرسة جبل علي. ونريد ضمان النجاح طويل المدى لهذا المستأجر المهم في “الإمارات ريت” ومحفظتنا التعليمية”.