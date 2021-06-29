ازدهار القطاع العقاري في دبي

إذا سألت وكيلاً عقارياً، فسيخبرك على الأرجح أنه لا يوجد وقت سيئ للشراء على الإطلاق، ولكن في حال وجهت سؤالك لأحد البنوك فمن المحتمل أن تحصل على إجابة مختلفة تماماً. لذلك عندما يصف بنك “اتش اس بي سي” صحوة العقارات في دبي بأنها “رائعة”، في ترداد لمشاعر مماثلة عبر عنها المصرف الإستثماري الأمريكي “مورجان ستانلي”، تساورك الشكوك بشأن ما إذا لم تكن أكثر من مجرد مبالغة.

واعتبر بنك “اتش اس بي سي” أن الطلب المتزايد على المنازل الأكبر حجماً خلال تفشي وباء “كوفيد-19” سيعزز أداء سوق العقارات في دبي، بينما يتوقع المحللون في “مورجان ستانلي” أن يستمر الإنتعاش في السوق لسنوات عديدة.

وكتب ستيفن براملي جاكسون وألوك بايد من “إتش إس بي سي” أن انتعاش المبيعات المعلن عنه في دبي منذ بداية هذا العام كان ملحوظاً، حيث أشارا إلى أنه “على الرغم من المخاوف المتعلقة بالعرض وتراجع النمو السكاني، فإن الهجرة المتزامنة عالمياً بعد الوباء إلى منازل أكبر حجماً يسهم أيضاً في تنشيط سوق العقارات السكنية في دبي”.

كما رفع “إتش إس بي سي” توصيته بشأن سهم شركة “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، من”الاحتفاظ” إلى “الشراء”. واعتبر أن سهم “إعمار” يتمتع بارتباط بأسعار العقارات يتجاوز نسبة 90%.

ورسمت هذه التعليقات ابتسامة على وجوه البعض في قطاع العقارات، مثل لينيت أباد ساتشيتو، مديرة قسم الأبحاث والبيانات في المنصة العقارية “بروبرتي فايندر” Property Finder، التي لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتقول إن “من الرائع أن نرى قادة القطاع العقاري الآخرين يرددون ما قلناه منذ العام الماضي، والدليل تبرهنه إتجاهات البيانات والطلب”.

وتقول ساتشيتو إن التغيير أكثر من مجرد شعور بإنتعاش السوق العقاري، كما يتضح من البيانات، حيث سجل سوق العقارات في دبي خلال أبريل الماضي أعلى قيمة للمبيعات في أبريل منذ أكثر من أربع سنوات، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية 10.97 مليار درهم، وفقًا لأحدث الإحصائيات من “بروبرتي فايندر”.