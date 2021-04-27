السعودية: شركات عقارية تتنافس على “الجود”

تسابقت مجموعة من الشركات العقارية وشركات التطوير العقاري في المملكة نحو تبني مجموعة من حالات الدعم السكني عبر منصة جود الإسكان، وذلك استجابةً لحملة خيرية دشنتها منصة جود الإسكان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث بلغ عدد شركات التطوير العقاري المشاركة في الحملة 14 شركة تمكنت من إغلاق 21 حالة وإسكان 21 أسرة بحسب بيان صحفي وصل اريبيان بزنس.

تأتي هذه الحملة دعماً لجهود توفير السكن الملائم للأسر السعودية الباحثة عن الأمان السكني من الفئة شديدة الحاجة، وبالتعاون مع اللجنة العقارية بغرفة الرياض، حيث تستهدف الحملة تحفيز العطاءات الخيرية من صدقات وزكوات، وإيصالها إلى مستحقيها بأيسر الطرق وأسرعها، وفق آلية مُحَوكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقيه، ما يسهم في تعزيز روح التراحم المجتمعي وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الدعم السكني.

وجاءت هذه الحملة امتداداً للجهود المبذولة التي تنفذها منصة جود الإسكان في أيام وليالي شهر رمضان المبارك؛ لشَمْل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة بالعطاء السكني وتمليكها مسكنها الأول من خلال قنوات الدعم المتعددة التي توفرها المنصة.

يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.