واس-أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” نمواً في عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد لشهر يناير من العام 2021، ليواصل تسجيل أرقاماً تاريخية جديدة ضمن أعلى معدلات للإقراض السكني في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بواقع 32,811 عقدًا مقارنة بنحو 24,319 عقدًا في يناير 2020، مُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل.

وأوضحت النشرة أن النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد خلال يناير 2021 ارتفع 60% بما يتجاوز16,4 مليار ريال مقارنة بيناير 2020، ونما 35% في عدد العقود السكنية الجديد مقارنة بيناير 2020، الذي سجل 10,3 مليارات ريال، كما سجل التمويل السكني لشهر يناير 2021 ارتفاعاً بنسبة 4% عن الشهر السابق ديسمبر 2020، الذي وصل التمويل خلاله 15,8 مليار ريال، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 8% عن شهر ديسمبر 2020، الذي شهد توقيع 30,520 عقدًا.

وأشارت “ساما” إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات، أي نحو 32,330 عقد بقيمة 16 مليار ريال بنسبة 97% من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2021، ونحو 2% عن طريق شركات التمويل.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر يناير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 12,9 مليار ريال، أي قرابة 79% من إجمالي التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 15% بقيمة 2.5 مليار ريال، كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 989 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل العام الماضي 2020 نمواً قياسياً في عدد العقود بما يتجاوز ما قُدم خلال 4 سنوات مجتمعة بنحو 295,590 عقدًا بقيمة 140.7 مليار ريال، وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79.1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدًا بقيمة 29,5 مليار ريال، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدًا بقيمة 21 مليار ريال، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدًا تمويليًا بقيمة 17مليار ريال.