دبي: مطور عقاري يمنح المستأجرين شهوراً إضافية مجانية

لا يزال المطور العقاري الإماراتي سيفن تايدز يدعم المستأجرين في ديسكفري جاردنز وذا ريزيدنسز بوابة ابن بطوطة مع المزيد من الخصومات والشهور الإضافية المجانية للمستأجرين الجدد والعديد من المزايا الأخرى.

و أطلقت شركة سيفن تايدز الرائدة في تطوير المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عروضاً ترويجية جديدة جذابة على الإيجارات، إذ تتضمن هذه العروض فترة إيجار مجانية لمدة شهرين صالحة حتى 31 من شهر مارس القادم 2021 للمستأجرين الجدد في كلٍ من: ديسكفري جاردنز و ذا ريزيدنسز في مشروع بوابة ابن بطوطة في دبي.

وبهذه المناسبة، صرّح عبد الله بن سليم الرئيس التنفيذي لسيفن تايدز قائلاً: “يمكن للمستأجرين الجدد الراغبين بالسكن في ذا ريزيدنسز بوابة ابن بطوطة على سبيل المثال استئجار شقة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة بمساحة 700 قدم مربع مع شرفة مقابل 59000 درهم إماراتي فقط أو بدلاً من ذلك شقة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم بمساحة 1027-1173 قدم مربع مع شرفة مقابل 79.000 درهم فقط، يمتد عقد إيجار كلاً منهما على مدى 14 شهرًا عوضاً عن 12 شهر شاملاً رسوم المرافق ورسوم التبريد وخدمتي الانترنت (الواي فاي) والتلفاز، كما يتوفر لدينا هناك خيار تأجير الشقق السكنية المفروشة.

كما يمكن للمستأجرين أيضًا الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20٪ على المأكولات والمشروبات في فندق أوكس بوابة ابن بطوطة دبي ذو الخمس نجوم المجاور لـمشروع ذا ريزيدنسز، بالإضافة إلى ذلك يقع ابن بطوطة مول الشهير، وهو أكبر مركز تجاري في العالم والذي يحتوي على ما يقرب من 400 متجر والمجهز بالكامل بسينما متعددة الشاشات وقاعة طعام شاملة، على بُعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.

وفي الإطار ذاته، يمكن للمستأجرين الجدد ضمن المجمع السكني العصري التابع لشركة سيفن تايدز في منطقة ديسكفري جاردنز والذي يوفر أسلوبًا عالميًا للمعيشة، الحصول على شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة مع شرفة مقابل 44000 درهم إماراتي موزعة على 14 شهرًا شاملة رسوم التبريد.

وبالنظر إلى خيارات أسلوب الحياة، فإن منطقة ديسكفري جاردنز السكنية تتميز بوجود مجموعة من أحواض السباحة وملاعب التنس ومناطق لعب الأطفال وملاعب كرة السلة والكرة الطائرة بالإضافة إلى وجود مسجد ومسارات متعددة مخصصة لركوب الدراجات الهوائية والجري.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين إقليميين، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشهد انتعاشًا أكثر وضوحًا في النصف الثاني من العام الجاري 2021، بعدما تم طرح وتوزيع لقاح (كوفيد -19) بوتيرة متسارعة داخل جميع أرجاء الدولة، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في زيادة النشاط التجاري، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية التي سيوفرها افتتاح معرض إكسبو 2020. ومن المفترض أن يؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى جعل إمارة دبي على قائمة الوجهات السياحية للقادمين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، والذي سيساهم بدوره في تعافي وانتعاش قطاع السفر والسياحة، على افتراض أنه سيتم رفع قيود السفر تدريجياً بالتزامن مع استمرار تلقي اللقاح من قبل المزيد من الناس على مستوى العالم.

وأضف بن سليم قائلاً: “نظرًا لنجاح عملية طرح وتوزيع اللقاح في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يوفر للحكومة ومجتمع الأعمال والجمهور الإماراتي بشكل عام قدرًا كبيرًا من التفاؤل والانتعاش، فإن هذه العروض الترويجية تمثل قيمة كبيرة مقابل المال، وتحافظ بنفس الوقت على هذا المعدل الاستثنائي حتى شهري أبريل ومايو 2022، وبالإضافة إلى هذا كله فإن موقع المنطقتين الرئيسي يوفر أيضًا ميزة الوصول السريع والسهل إلى موقع إكسبو 2020 ودبي الجنوب ومطار آل مكتوم الدولي، عبر مترو دبي أو مسافة 15 دقيقة فقط بالسيارة”.