أمنيات تجتذب أثرياء دوليون للإستثمار في أيقونات دبي السكنية الفاخرة

يؤكد مهدي أمجد مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمنيات ” طوال 25 عامًا في دبي، كان من دواعي سروري أن أشاهد وأشارك في رسم أفق عمراني مثير للمدينة التي حولتها قيادتها التاريخية من صحراء الى جنة حضرية ووجهة سكنية وسياحية فريدة ومبدعة كما هي اليوم. وأضاف أمجد أن ” دبي تجسيد حقيقي للفرصة التي لا تتكرر ومركز محوري للرفاهية على المسرح العالمي. لافتا الى أن دبي اليوم حاضنة وموطن لمجموعة هائلة ومتنوعة من الطاقات والتجارب المميزة، والشواطئ الساحرة والمساحات الخضراء والأفق المعماري غير المسبوق على وجه الأرض، والذي شاركت في تشييده أمنيات بوصفها مطور عقاري يتمتع برؤية فريدة نجحت في ان تقدم للجمهور فرصة حقيقية ليكونوا جزءًا من تجربة نمط الحياة الفاخرة غير العادية التي يبحثون عنها في دبي.

أمنيات هي أول مطور يتعاون مع العلامة التجارية الأسطورية للضيافة، دورشيستر كوليكشن، لإطلاق أول عروضها في الشرق الأوسط. شراكة مفعمة بالرفاهية والفخامة، ويقوم هذا التعاون على خلطة خاصة وتناغم مميز بين الطرفين ولد لصياغة مفاهيم عمادها الجودة والاهتمام بأدق التفاصيل. شغف لا متناهي بتقديم أسلوب حياة فائق الفخامة، وأثمرت الشراكة في بدايتها عن استقبال السوق الحافل لمشروع أمنيات في نخلة جميرا وهو وان بالم، دورشيستر كوليكشن، دبي، والثاني هو، ذا رزيدنسز دورتشيستر كولكشن دبي، بمنطقة الخليج التجاري، بالإضافة إلى فندق دورشيستر كوليكشن الأيقوني العاشر على مستوى العالم والأول في المنطقة. من السمات المميزة للمعيشة منقطعة النظير والممتلكات التي تجسد في جوهرها الوجهة التي يتواجدون فيها، توفر هذه التحف المعمارية أقصى ما وصلت اليه صناعة السكن الفاخر المطعمة بتجارب دبي الرائعة.

حياة الشاطئ

العنوان الأول في جزيرة النخلة مع إطلالات لا تصدق من كل اتجاه، (وان بالم، دورشيستر كوليكشن، دبي) هو مثال للحياة على شاطئ البحر يثير مشاعر الحرية والهدوء. بعد إنشاء المساكن الأكثر رواجًا، والتي توفر إطلالات شاملة على ساحل دبي، يجلب وان بالم، دورشيستر كوليكشن، دبي، الصفاء الذي توفره المدينة. وتم تشييده من قبل أمنيات، وتديره علامة دورشيستر كوليكشن، وهو مصمم حسب الطلب، وبمقدور عشاق العالم الفاخر تجربة الخدمة الفريدة وأسلوب مجموعة دورشيستر كوليكشن، أثناء العيش في مسكن مستقل. مع التصميم الداخلي الذي تم تطويره من قبل استوديو التصميم الداخلي الشهير في لندن، Elicyon ، وشركة التصميم اليابانية Super Potato ، ولأول مرة تمتزج معاني الحياة على شاطئ البحر في تجربة سكنية إبداعية إذ تستحضر الوحدات التي صممها Elicyon الأناقة اللامتناهية مع التفاصيل الكلاسيكية والمواد الغنية التي تنصهر مع محيط مكان الإقامة. وتُضفي صورة مثلى لما يكون عليه الإحساس العفوي والطبيعي وسط إحتفاء بالموقع الفريد للمسكن المميز بالأحجار الطبيعية والأخشاب.

توفر حدائق الفندق البكر والفخمة التي يزرعها مهندس المناظر الطبيعية الشهير فلاديمير ديوروفيتش ، فضلاً عن فندق One at Palm Jumeirah Beach Club ، الذي تديره دورشيستر كوليكشن ، وهو يوفر مزيدًا من الاسترخاء والراحة والرفاهية ، وهو الموقع الأول الذي توجد فيه مجموعة دورشيستر كوليكشن مع الشاطئ الخاص بالسكان. أما الدخول إلى وان بالم، دورشيستر كوليكشن ، دبي ، فلا يقتصر فقط على الانغماس في الفخامة المصممة حسب الطلب ، بل بالاستسلام لمشاعر الاسترخاء الذي توفره دبي.

حياة نابضة

على الجانب الآخر من المدينة، فإن التمركز في قلب منطقة برج خليفة على ضفاف الخليج التجاري يترجمه مشروع ( ذا رزيدنسز ، دورشيستر كوليكشن دبي). عقار فاخر يجسد جوهر المساكن الحضرية الأنيقة والنابضة بالحياة، ذا ريزيدنسز، دورشيستر كوليكشن ، دبي ، يجلب الطبيعة النابضة بالحياة لدبي ، ذلك الشعور الملموس برعشة ساحرة تتدفق عبر عروق المدينة. ويقع في منطقة برج خليفة المرموقة، نقطة التقاء النخبة بأسلوب حياة عصري وذوق لا تشوبه شائبة ، ومن المقرر أن يكون مكان الإقامة وموطنًا لمزيج من متاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة ومتاجر العناية بالجمال ونمط الحياة الفاخرة والمقاهي المتخصصة والمطاعم. لمحبي الانضمام الى اطباق طعام شهية من مختلف بقاع العالم بعيدًا عن صخب المدينة النابض بالحياة.

وتقدم هذه التحفة المعمارية فرصة لا تتكرر في العمر لامتلاك سكن يعد جزءًا من أول فندق من مجموعة دورشيستر كوليكشن في المنطقة ، وقد صممه المهندسون المعماريون الدوليون الحائزون على جوائز Foster + Partners مع إطلالات على قناة دبي. تم إحياء التصميم الداخلي من قبل Duo Gilles & Boissier Parisian، مما يضمن للمقيمين ملاذ يتأسس على تفرد معماري وحضري سابق لأوانه.

بالإضافة إلى ذلك ، وبالتناغم مع الحياة السريعة للمدينة ، يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أحدث التقنيات. من أجهزة الطهي والتنظيف من Gaggenau ، والمبردات من Sub-Zero ، وأجهزة التلفزيون ذات الشاشة العريضة من Bang & Olufsen وأنظمة الصوت المجهزة من قبل Sonos ، ذا ريزدنسز ، دورشيستر كوليكشن، دبي ، تلبي نمط حياة حضري لا مثيل له حسب الطلب.

من خلال هذه العقارات الحصرية ، يحتفي وان بالم ، دورشيستر كوليكشن ، دبي و كذلك ذا ريزدنسز ، دورشيستر كوليكشن ، دبي ، بشخصية دبي الفريدة وطاقتها التي لا تُضاهى ، مما يجعل المحركين الرائدين في العالم أمنيات و دورشيستر كوليكشن يهزون أنماط الحياة الاستثنائية في معالم استثنائية.