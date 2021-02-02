إبرام 35400 صفقة على عقارات في دبي عام 2020

ارتفع إجمالي تصرفات المبيعات العقارية للعام 2020 في دبي إلى 35,400 تصرفاً، بقيمة كليّة بلغت 72.47 مليار درهم، وذلك في أعقاب تسجيل دائرة الأراضي والأملاك بدبي ما مجموعه 3751 صفقة، بقيمة 7.5 مليار درهم، في ديسمبر من العام الماضي.

جاء ذلك حسب النسخة العاشرة من المؤشر الرسمي لأسعار المبيعات في دبي، والذي أطلقته “أراضي دبي” بالتعاون مع “بروبرتي فايندر”. ويتخذ المؤشر من العام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس.

وقالت لطيفة إبراهيم أحمد، مديرة إدارة الدراسات والبحوث العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: “تؤكد البيانات السابقة على المتانة التي يتمتع بها قطاع العقارات بشكل خاص، والاقتصاد الكلي لدبي ودولة الإمارات بشكل عام، والذي عزز بدوره ثقة المستثمرين، وساهم في عودة النشاط للقطاع بشكل فاعل وتحديداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التعافي من جائحة كوفيد-19، والتي أثبتت نجاعتها، ووضعت الإمارات في مقدمة الدول التي أعادت دوران عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وصولاً إلى فتح كلي لمختلف القطاعات. ستكون هذه الأرقام منصة انطلاق للسوق في 2021، حيث نعتقد يقينًا أنه سيكتسب المزيد من الزخم من الافتتاح التدريجي للأسواق العالمية، والاقتراب من موعد إطلاق “إكسبو 2020 دبي”، الحدث الذي يترقبه العالم أجمع”.

شهدت الأشهر القليلة الماضية من العام المنصرم تسجيل أرقام قياسية للسوق الثانوي/ الوحدات الجاهزة، حيث حطم كل من شهري نوفمبر وديسمبر مستوى المبيعات لهذه الفئة على مدار السنوات السبع الماضية. وسجل ديسمبر 2020 ما مقداره 2,579 صفقة بقيمة 6.22 مليار درهم، أي بزيادة 9.7% عن شهر نوفمبر الذي سبقه، الذي كان هو الآخر شهرًا قياسيًا للسوق الثانوي.

ويعزى أداء سوق دبي العقاري إلى الإجراءات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها حكومة دبي، ليتمكن من العودة إلى مستوى تصرفات البيع قبل “كوفيد – 19”. ومع أن العام كان صعبًا على مستوى العالم، تمكنت دبي من من السيطرة، والحفاظ على حيوية سوقها العقاري من خلال العديد من المبادرات المبتكرة.

ويشهد السوق حتى الآن تعافيًا سريعًا على شكل ارتداد إيجابي قوي من أدنى المستويات، وعند النظر إلى أدنى الأرقام المحققة في مايو بواقع (1452 معاملة) فقط، يتبين مدى التعافي الصاعد للسوق بنسبة 270% تقريبًا.

وكان أبريل ومايو 2020 أكثر الأشهر تأثراً بالنسبة للمبيعات في السوق الثانوية بسبب الإغلاق في دبي، ولكن مبيعات العقارات السكنية الثانوية سرعان ما عاودت ارتفاعها منذ تخفيف القيود، لتبلغ ذروتها في نوفمبر 2020 مع 2,179 صفقة بيع، ثم في ديسمبر مع 2579 صفقة بيع، ليسجل بذلك أعلى مستوى في ست سنوات وتسعة أشهر.

ورغم تراجع أداء السوق بسبب الإغلاق، وما نجم عنه من فرض قيود على الحركة والظروف الصعبة في السوق عمومًا، فقد كان 2020 أفضل من المتوقع، وذلك من حيث الأرقام المسجلة، حيث تم خلاله تنفيذ 35,400 صفقة بقيمة 72.47 مليار درهم، كان منها 14,356 للعقارات على الخارطة، و 21,044 للعقارات الثانوية، بقيمة 19.81 مليار درهم و 52.66 مليار على التوالي.

وكان الربع الأخير من العام 2020 الأقوى في العام الماضي، بل إنه ساعد على التعافي الأكبر من حيث الحجم والقيمة، حيث شهد تسجيل 11,064 صفقة مبيعات بقيمة 22.07 مليار درهم.

وعند النظر إلى إجمالي الرهون العقارية للعام ذاته، يتبين لنا تسجيل ما مجموعه 12,958 صفقة بقيمة 87.20 مليار، وكانت جميعها تقريبًا للعقارات الثانوية. وشهدنا على مدار العام هذا التحول المتزايد نحو العقارات الجاهزة، كخيار من المتعاملين الآن لشراء وحدات للعيش بدلاً من الإيجار.

وقالت لينيت عباد، مديرة الأبحاث والبيانات في “بروبرتي فايندر”: “لقد كان العام 2020 مثيرًا للاهتمام عمومًا. وتوقعنا في “بروبرتي فايندر” زيادة الطلب على العقارات السكنية الجاهزة، بل كنا نعلم أن هذا التوجه سيؤثر على السوق. ولاحظنا أيضًا مستوى عاليًا من الانتعاش في سوق العقارات بعد تخفيف القيود، وكان ذلك دافعًا للناس لتحسين أنماط حياتهم المنزلية. وجاء ذلك مدفوعًا بالأسعار الجذابة، وانخفاض معدل الفائدة على الرهن العقاري إلى أدى مستوى على الإطلاق”.

وسجل المؤشر الشهري العام 1.075 نقطة بسعر قدره 1,013,973 درهماً، في حين سجل المؤشر الفصلي الإجمالي 1.117 نقطة بسعر 1,035,742 درهماً، أما المؤشر السنوي الإجمالي فقد بلغ 1.15 نقطة بسعر 1,083,413 درهماً.

وسجل المؤشر الشهري للشقق 1.124 نقطة بسعر 953,616 درهمًا، والمؤشر ربع السنوي للشقق 1.17 نقطة بسعر 980,657 درهمًا، بينما سجل المؤشر السنوي للشقق 1.186 نقطة وبسعر قدره 1,031,311 درهمًا.

وسجل المؤشر الشهري للفلل/ وحدات التاون هاوس نقطة واحدة، بسعر 1,691,696 درهم، بينما سجل المؤشر الفصلي للفئة ذاتها 1.005 نقطة بسعر 1,699,992 درهم، وبلغ المؤشر السنوي 1.077 نقطة بسعر 1,729,468 درهمًا.