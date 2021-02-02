ثلاثة توجهات رئيسية علينا الاستعداد لها عام 2021

عندما نفكر في التأثير الذي أحدثه عام 2020 على مختلف القطاعات لابد لنا من الإشارة إلى الدور الذي لعبته الجائحة في تبني ممارسات وأساليب جديدة على نطاقٍ أوسع. فمن التركيز على الاستدامة، إلى الأساليب الجديدة في استخدام التكنولوجيا ومواجهة التحديات، دفعنا العام الماضي إلى التفكير بعمقٍ أكبر في طبيعة المؤسسات والشركات التي نريد إنشاءها للمستقبل.

التركيز على الاستدامة

أصبحت أهمية جداول الأعمال المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لكل من أصحاب المصلحة والمستثمرين أكثر وضوحاً خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أهميتها على المدى البعيد. وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد ضخ المستثمرون 12.2 مليار دولار أمريكي في صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، على مدى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020.

في ضوء ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركات التي لديها استراتيجيات إدارية ديناميكية، وتضع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كأولوية لديها، مكاسب كبيرة في هذا المشهد المتغير. في الواقع، دفعت الأهمية المتزايدة لوضع جدول أعمال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى تركيز الشركات بشكلٍ أكبر على الاستدامة للتعامل مع التحديات الملحة.

في هذا الإطار، شهدنا في منطقة الخليج سلسلة من المبادرات التي تشجع على تبني مفهوم الاستدامة، بما في ذلك إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ورفع الكفاءة البيئية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن غيرها من المبادرات الأخرى. نظراً لتوفر أشعة الشمس في منطقة الخليج على مدار العام، فإن الطاقة الشمسية هي طريق المستقبل في هذه المنطقة. إن التحول نحو تبني الطاقة المتجددة باعتبارها طاقة المستقبل، مدفوع إلى حدٍّ كبير باعتبارات اقتصادية، فهي أقل تكلفةً الآن من الطاقة التقليدية الناتجة عن النفط، وفي بعض الحالات، أرخص من تطوير احتياطيات الغاز. في الحقيقة، هنالك وعي متزايد بين الناس، حول أهمية الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

نتيجةً لذلك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، خطوات بارزة لتصبح مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر الجديد، حيث تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى خفض انبعاثات الكربون على المدى المتوسط إلى البعيد وتحقيق التنمية المستدامة. تماشياً مع هذه الاستراتيجية، استثمرت الحكومة على نطاقٍ واسع في تطوير موارد الطاقة الشمسية، الأمر الذي أدى بدوره إلى مواصلة خفض تعريفات الطاقة الشمسية، حيث تراجعت بموجب القرار الأخير الصادر عن أبوظبي إلى 4.97 فلس إماراتي لكل كيلو واط/ ساعة، أي ما يعادل (1.35 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ ساعة).

نظرة من الداخل

شهد العام الماضي أيضاً تغيراً في خطط بعض الدول، التي باتت تتطلع إلى الداخل لتحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما يبرز التراجع الملحوظ في مفهوم العولمة. في ضوء هذه المتغيرات، نجد أن العوامل الرئيسية التي تعزز العولمة، مثل المجتمع المفتوح على الخارج وثراء المستهلكين والعرض والطلب اللذان يعتمدان على الطاقة، فضلاً عن سلاسل التوريد العالمية، باتت كلها على المحك.

إن أحد العوامل الرئيسية التي عززت من هذه التوجهات، هو ظهور الحواجز والممارسات الحمائية في مختلف أنحاء العالم. على سبيل المثال، أدت بعض الشعارات والمفاهيم مثل “أمريكا أولاً” إلى تعزيز حالة الانقسام في العالم، كما دفعت العديد من الدول الأخرى إلى اتخاذ تدابير حمائية مماثلة.

هناك عامل آخر مهم أدى إلى تراجع العولمة اليوم، تمثل في تآكل سلاسل القيمة العالمية، مدفوعاً بتحول الصين من اقتصاد صغير يعتمد على التصدير المحدود، إلى اقتصاد عملاق هدفه تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلية. وليس ببعيدٍ عنا، تشهد دول الخليج تغييرات واضحة، حيث تتجه نحو المزيد من التنوع الاقتصادي، بالتزامن مع نمو الإنتاج الذاتي والتصنيع.

في حين أن الاكتفاء الذاتي مهم للغاية، وأن هذه التوجهات ستجعل دول الخليج أقوى بلا شك، يجب ألا نغفل، في الوقت عينه، عن تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف وعلى المستوى العالمي أيضاً. في هذا السياق، أثبتت دولة الإمارات ريادتها، من خلال دبلوماسيتها الناعمة وتواجدها القوي على الساحة الدولية، وهو ما مكنها من إقامة علاقات متميزة ودائمة مع الكثير من دول العالم.

تبني التكنولوجيا

أكدت المتغيرات التي شهدناها عام 2020 أهمية التحول الرقمي، الذي ساعد الشركات على مواصلة أعمالها أثناء فترة الجائحة. إن بناء البنية التحتية اللازمة لدعم التوجه نحو العالم الرقمي، والاطلاع على أحدث التقنيات وحلول التكنولوجيا، بات أمراً ضرورياً لأي شركة أو دولة، كي تبقى قادرة على المنافسة في فترة ما بعد كورونا.

لقد رأينا الكثير من الابتكارات القائمة على التكنولوجيا في عام 2020، والتي أتاحت لنا الفرصة للعمل عن بُعد، وساهمت في تطوير صناعة الأدوية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كما أدت إلى نمو هائل في حجم التجارة الإلكترونية. بحسب بعض التقارير، فقد وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي، في حين حقق قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 600% عام 2020.

على مستوى داماك، أثبتنا ريادتنا في مجال الرقمنة وتبني التكنولوجيا لبعض الوقت. لم يتجسد ذلك من خلال الجولات المنزلية الافتراضية التي نقدمها فحسب، بل تجلى عبر تطبيق تكنولوجيا العقارات “بروب تيك” في كافة مفاصل حياتنا العملية اليومية، وهو ما يجعلنا أكثر كفاءةً وشفافية، ويحرر موظفينا، في الوقت عينه، للتركيز أكثر على الاعمال المبتكرة.

في الواقع، نحن محظوظون في دولة الإمارات بوجود قيادة رشيدة، نستلهم منها الأفكار النيّرة والرؤى البنّاءة. وكجزء من الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة في دولة الإمارات، أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنها تعمل على إنشاء بنية تحتية تنظيمية متطورة، قادرة على تمكين وتحفيز استخدام ابتكارات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لدفع عجلة النمو في هذا القطاع.

خلاصة القول

شكلت التحديات غير المسبوقة التي شهدناها العام الماضي، اختباراً غير مسبوق للاقتصاد العالمي. كما كشفت النقاب عن نقاط الضعف الهيكلية في المؤسسات والشركات، وسلطت الضوء على الحاجة إلى إجراء إصلاحات في بعض القطاعات. ومع دخولنا عام 2021، علينا أن نعي أن هنالك أياماً صعبة قد تنتظرنا في العام الجديد، لذا يتوجب علينا أن نحول التحديات إلى فرص، لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولية. في ضوء ذلك، تحتاج الدول إلى معالجة نقاط الضعف في اقتصاداتنا، وتبني مفهوم الابتكار، والمضي قدماً نحو مستقبلٍ رقمي. بدوري، يسعدني أن أعيش في بلد يدرك أهمية هذه المتغيرات، ويعمل دائماً من أجل التطوير، لمنح جيل المستقبل غدٍ أفضل.

أميرة سجواني، نائب الرئيس الأول للعمليات في داماك العقارية