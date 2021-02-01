دبي: انتعاش سوق العقارات مدعوماً بأداء النصف الثاني

شهد القطاع السكني في دبي وفقًا لأحدث الأبحاث والتقارير التي أجرتها شركة تشيسترتنس الدولية الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية، انتعاشاً قوياً خلال النصف الثاني من عام 2020 مدعوماً بزيادة مبيعات العقارات الجاهزة واستمرار ارتفاع الطلب على الفلل من قبل المستأجرين الذين يبحثون عن وحدات سكنية أكبر توفر لهم المزيد من المساحات المفتوحة.

لقد أظهرت النتائج، التي تم الكشف عنها في أحدث تقرير لشركة «تشيسترتنس» عن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2020 وتوقعات الشركة لسوق العقارات في الإمارات لعام 2021، انخفاض القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات بنسبة 14٪ تقريبًا خلال عام 2020، من 64.34 مليار درهم إماراتي في عام 2019 إلى 55.46 مليار درهم إماراتي، كما ارتفعت مبيعات العقارات الجاهزة خلال النصف الثاني من عام 2020، لتصل إلى 21.67 مليار درهم إماراتي ، بزيادة قدرها 35.5٪ عن 15.99 مليار درهم إماراتي في النصف الثاني من عام 2019.

في ضوء ذلك، فقد سجلت أسعار مبيعات الفلل انخفاضًا معتدلاً بنسبة 3.6٪ في عام 2020، مع تراجع الانخفاض السنوي الإجمالي بفعل ربع أخير قوي من العام ذاته، وكان انخفاض أسعار مبيعات الشقق أكثر وضوحًا، حيث انخفض بنسبة 9.5% على أساس سنوي نتيجة لتغير الطلب عليها، أما فيما يتعلق بسوق الإيجارات فقد شهدت إيجارات الفلل انخفاضًا سنويًا بنسبة 5.3% بينما انخفضت إيجارات الشقق السكنية بنسبة 12.4%.

بهذه المناسبة، قال كريس هوبدن، رئيس الاستشارات الإستراتيجية لدى تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:” لقد شهد القطاع السكني في دبي انعاشاً قوياً في الربع الرابع من العام الماضي 2020، بينما استمرت الإيجارات السكنية في الانخفاض المستمر، وتراجعت وتيرة اانخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة من عام 2020، كما شهدت ارتفاعًا طفيفًا على العديد من الفلل السكنية التي تعد الأكثر استقرارا”ً.

“ونتوقع بشكل عام أن نشهد انخفاضات طفيفة في كلٍ من متوسط الأسعار والإيجارات هذا العام ، مع استمرار استكمال الوحدات السكنية وتسليمها والتي من المحتمل أن تعيق أداء السوق، كما ستختلف معدلات الأسعار حسب الموقع ونوع العقار، كما نتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على الفلل السكنية الأكثر استقراراً حتى عام 2021.”

وقد شهدت الفلل في مناطق: نخلة جميرا وذا ميدوز (مجمع السهول السكني) وذا سبرينغز(مجمع الينابيع السكني) أدنى انخفاض في الأسعار، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.1% فقط و 2.7%على التوالي على أساس سنوي، كما شهدت منطقتي جميرا بارك والبحيرات أعلى انخفاض سنوي، حيث انخفضت القيمة بنسبة 5.2% و 4.9% على التوالي على أساس سنوي.

في المقابل، فقد ارتفعت الأسعار على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4% مع احتلال مناطق جميرا بارك والينابيع والسهول للصدارة ، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب على إعادة البيع، كما ارتفع متوسط أسعار عقارات جميرا بارك من 720 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الثالث إلى 725 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الرابع، وفي الوقت نفسه فقد ارتفعت أسعار مبيعات نخلة جميرا من 1،860 درهم إماراتي للقدم المربع إلى 1،870 درهم إماراتي للقدم المربع.

أما في سوق مبيعات الشقق، فقد استمرت الأسعار في الانخفاض، لكن معدل الانخفاض تراجع تدريجياً في الربع الرابع، حيث شهدت منطقة ديسكفري جاردنز أكبر انخفاض سنوي في الأسعار في قطاع الشقق، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 13.5% سنويًا من 576 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع في الربع الرابع من عام 2019 إلى 498 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع.

كما شهدت مدينة دبي الرياضية وموتور سيتي انخفاضًا كبيراً نسبيًا في الأسعار على أساس سنوي، حيث انخفضت الأسعار فيها بنسبة 13.3% و 12.8% على التوالي، إذ بلغ متوسط الأسعار 600 درهم للقدم المربع في مدينة دبي الرياضية، بالتزامن مع انخفاض أسعار موتور سيتي إلى 510 دراهم للقدم المربع.

وشهدت منطقة الخليج التجاري ومرسى دبي انخفاضًا أكثر اعتدالًا خلال عام 2020، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3.7% فقط إلى 973 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع و 4.9% إلى 980 درهمًا إماراتيًا للقدم المربع على التوالي.

أما بالنسبة لسوق إيجار الفلل السكنية، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وشهدت فلل مجمع الينابيع والفرجان والسهول أكبر انخفاض سنوي، حيث انخفضت الإيجارات بنسبة 10.1% و 7.5% و 6.9٪. وشهدت فلل البحيرات وفيكتوري هايتس والمرابع العربية انخفاضًا سنويًا أعلى من 5% مع توفر وحدة سكنية مؤلفة من أربع غرف نوم في كل مجمع سكني منها مقابل 212000 درهم و 142000 درهم و 155000 درهم على التوالي، في حين شهدت جميع المناطق انخفاضًا سنويًا، حيث شهد الربع الرابع من العام استقرارًا نسبيًا في متوسط إيجارات الفلل، كما شهدت غالبية المواقع استقرارًا في الأسعار، وشهد القليل منها تحسناً طفيفاً، مما أدى إلى انخفاض متوسط ربع سنوي بنسبة 0.2% فقط.

هذا وقد سجلت نخلة جميرا وجميرا جولف إستيت والمرابع العربية ارتفاعات طفيفة في متوسط الإيجارات خلال الربع الرابع، كما شهدت نخلة جميرا ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة 0.9%، وشهدت عقارات جميرا للجولف والمرابع العربية ارتفاعًا بنسبة 0.4% على التوالي.

وأضاف هوبدن قائلاً: ” نتوقع أن تستمر إيجارات الفلل بالتفوق على متوسط إيجارات الشقق السكنية خلال العام المقبل، وذلك بالتزامن مع استمرار تفعيل نظام العمل عن بعد من المنزل في جميع أنحاء القطاع الخاص حتى ولو كان ذلك على أساس الدوام الجزئي.”

أما بالنسبة لسوق إيجار الشقق السكنية، فقد استمرت أسعار الإيجارات بالانخفاض نتيجة التأثير الواضح لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد بشكل عام وعلى السوق بشكل خاص، مما تسبب في انخفاض سنوي بنسبة 12.4 %، وقد شهدت كلاً من مناطق: ذا فيوز وديسكفري جاردنز أعلى انخفاض سنوي بنسبة 16.3% و 16.2% على التوالي مع توفر غرفتي نوم في ذا فيوز بسعر 100 ألف درهم إماراتي، وانخفضت الأسعار في دبي موتور سيتي بنسبة 15.9% مع توفر شقة مؤلفة من ثلاث غرف نوم مقابل 98،500 درهم إماراتي مسجلة انخفاضاً عما كانت عليه بمتوسط سعر105.000 درهم إماراتي سنويًا في الربع الرابع من عام 2019.

وشهدت وحدات الاستوديو أكبر انخفاض لها خلال عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 14.8% ، تليها الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، حيث انخفض متوسطهما بمعدل 13.2% و 11.8% على التوالي، كما انخفضت الوحدات السكنية المكونة من ثلاث غرف نوم سنويًا بنسبة 9.2%.

وشهد عام 2020 تباطؤًا كبيرًا في عدد عمليات إطلاق المبيعات الجديدة على الخارطة ، حيث امتنع المطورون إلى حد كبير عن البدء في مشاريع جديدة منذ الربع الأول من عام 2020،. وقد تم بناء إجمالي 6115 وحدة سكنية في العام الماضي، مقارنةً بـ 18650 وحدة سكنية في عام 2019 و 28905 وحدة سكنية في عام 2018.

واختتم هوبدن حديثه بالقول:”نتوقع أن تكون عمليات إطلاق المبيعات الجديدة على الخارطة محدودة في أوائل عام 2021، وذلك بالتزامن مع قيام المطورين العقاريين بإعادة تقييم خطط المشاريع على نطاق واسع في أعقاب التحديات والصعوبات التي سببتها جائحة كوفيد-19 في العام الماضي، لكن وعلى الرغم من ذلك فإننا نتوقع أن يتم معاودة نشاط إطلاق مبيعات جديدة مع مرور الزمن في هذا العام وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي سيوفر فرصة كبيرة لعرض وطرح المشاريع الجديدة “.