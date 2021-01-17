دبي: أول نزاع على على جزيرة خاصة تخسره شركة عقارية في سابقة قضائية جديدة

رفضت محاكم دبي مطالبة بقيمة 2 مليار درهم إماراتي في نزاع هو الأول من نوعه، بعد أن جاء الحكم لصالح شركة عقارية كبرى في دبي واعتُبِر الحكم سابقةً بشأن ارساء مبادئ في تفسير المحاكم لاتفاقيات البيع والشراء المتعلقة بالجزر الخاصة المسجلة للتطوير.

واشار بيان أصدرته بيكر مكنزي – حبيب الملا أنه في نزاع على جزيرة خاصة، يعدُّ هو الأول من نوعه، قدمت شركة استثمار عقاري كبرى (المشتري) مطالبة بقيمة 2,263,377,775 درهمًا إماراتيًا وردّ مبلغ بقيمة 12,000,000 درهمًا إماراتيًا قيمة سعر الشراء، كما طلبت إنهاء اتفاقية شراء الجزيرة التي أبرمتها مع شركة عقارية (البائع) بشأن جزيرة خاصة في دبي. وقد احتج المشتري بأن مساحة الجزيرة المشتراة تقل بنسبة 50 في المائة وأن اتفاقية شراء الأسهم قد بطلت لكونها غير مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقد احتج المشتري بأن مساحة الجزيرة المشتراة تقل بنسبة 50 في المائة وأن اتفاقية شراء الأسهم قد بطلت لكونها غير مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف البيان أنه من خلال التمثيل والمشورة القانونية المقدمة من فريق القضايا العقارية التابع لشركة بيكر مكنزي – حبيب الملا بقيادة المستشار القانوني وائل التونسي والشريكة علياء الملا، نفَّذ البائع استراتيجية دفاع ناجحة.

تضمنت استراتيجية الدفاع (التي اقترحها مكتب بيكر مكنزي- حبيب الملا) والتي نفذتها شركة (بصفتها البائع) وقبلتها المحاكم المعنية، تسجيل اتفاقية البيع والشراء باسم المشتري لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي في أثناء مباشرة إجراءات إبطال الادعاء ببطلان اتفاقية البيع والشراء؛

، فضلا عن تقديم شهادة ملكية الأرض الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي الثابت بها مساحة سطح التطوير الدقيقة، وتشمل مساحة الأرض على الجزيرة والشاطئ وجزء من مساحة المياه.

وأن الاحتجاج بأن المشتري هو شركة مهنية تعمل في مجال العقارات، وأنها عاينت الجزيرة وقَبِلت بإتمام بيع الجزيرة “على حالتها” .، و تقديم دعوى متقابلة تطلب من المحكمة إلزام المشتري بأداء التزامه بموجب اتفاقية البيع والشراء ودفع باقي ثمن الشراء ورسوم التسجيل.

قبِلت محاكم دبي تلك الحجج وأصدرت حكمًا لصالح البائع على أسس شملت أنه بعد الاستعانة بفريق مساحة وفي حضور أطراف الدعوى، تبين ان نقص مساحة الجزيرة المشتراة لم يتجاوز 1.04 في المائة من مساحة السطح المتفق عليها، وهذا النقص يسير لا يصلح أن يكون مبررًا لإنهاء العقد.

و ثبت أن العقد قد أبرم بحسن نية وترتَّب على ذلك أن وافق المشتري على إتمام بيع الجزيرة “على حالتها” بعد أن قام بمعاينة الجزيرة قبل الشراء، كما ثبت أنه قبِل شراءها وفق شروط بيعها كما هو مبين في عرض الشراء. وعليه، يكون المشتري قد راجع قطعة الأرض الفعلية قبل الشراء ووافق على شراء الجزيرة “على حالتها”. و ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيهو لاتعديله ولا فسخه الا باتفاق الطرفين.

كذلك، أمرت المحكمة المشتري بتنفيذ العقد بأن يدفع للبائع مبلغًا قيمته 48 مليون درهم إماراتي، القيمة المتبقية من سعر الشراء بالإضافة إلى 2.4 مليونًا قيمة رسوم التسجيل والفائدة (بمعدل 9% سنويًا اعتبارًا من تاريخ تقديم الدعوى المتقابلة).