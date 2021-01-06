“إعمار” تبيع فندق “العنوان سكاي فيو” بقيمة 204 مليون دولار

دبي/ أعلنت شركة “إعمار” العقارية الإماراتية عن بيع شركتها الفرعية “ASV”، المالكة لفندق “سكاي فيو”، لشركة “Evergreen Hospitality”، مقابل 750 مليون درهم (204 مليون دولار).

وفي بيان توضيحي لها تم نشره على الموقع الرسمي لسوق دبي المالي، قالت إعمار إن قرار بيع الفندق الذي يتكون من 160 غرفة يتماشى مع استراتيجيتها للتخلص من الأصول الخفيفة في قطاع الضيافة. وتشكل قيمة الصفقة نحو 1.4 في المائة من صافي أصول إعمار بنهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يؤدي البيع إلى زيادة الأصول بمقدار 50 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2020.

وبموجب الصفقة، أوضحت انها أبرمت إتفاقية إدارة فنادق حيث ستواصل الإحتفاظ بملكية مطعم “سكاي بريدج”.

وقالت إعمار أنها أبرمت صفقة البيع في الثامن من أكتوبر، واستلمت قيمتها نهاية العام. وتم نقل ملكية الشركة التابعة التي تمتلك الفندق إلى المشتري، لكن نقل الحصص في الشركة التي تمتلك عمليات الفندق لم يكتمل بعد، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه في 15 يناير.

وكانت شركة إعمار قد أعلنت عن انخفاض صافي أرباحها بنسبة 72٪ بنهاية الربع الثالث من عام 2020 لتصل إلى 429.4 مليون درهم، مقارنة بـ1.539 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2019. وخسرت الشركة نحو 33 في المائة من إيراداتها التي بلغت 4.341 مليار درهم، مقابل 6.444 مليار درهم في الربع الثالث من العام الماضي.

وكشفت شركة إعمار عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 48٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 لتصل إلى 2.4 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 4.6 مليار درهم إماراتي لنفس الفترة من العام الماضي.