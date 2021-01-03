مبيعات “ريبورتاج العقارية” تقفز 125% خلال 2020

أبوظبي/ كشفت ريبورتاج العقارية، عن تحقيق مبيعات تتجاوز 812 مليون درهم خلال عام 2020، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، والذي شهد تسجيل مبيعات بقيمة 362 مليون درهم.

وأوضح إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية أن نمو مبيعات الشركة رغم التحديات المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال العام الحالي، يؤكد قوة أداء الشركة، ونجاحها في طرح وحدات عقارية جاذبة للمشترين، كما يظهر استقرار القطاع العقاري بالإمارات. وأشار إلى أن المبيعات خلال العام 2020 شهدا نمواً مستمراً، موضحاً أن مبيعات الربع الرابع من العام بلغت 244,5 مليون درهم.

وأضاف سليمان أن العام 2020 شهد طرح الشركة لعدد من المشاريع الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي اجتذبت شرائح متنوعة من المشترين في ظل توفير طرق سداد ميسرة وعروض خاصة وأسعار تنافسية.

وأوضح أن استمرار الأعمال الإنشائية بكافة مشاريع الشركة رغم تحديات جائحة كورونا، وقرب اكتمال وتسليم عدد من المشاريع بأبوظبي، عزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، ما أسهم في زيادة الطلب، وهو ما انعكس في نمو مبيعات الشركة.

وأشار إلى أهمية الإجراءات التي أقرتها القيادة الرشيدة خلال العام 2020، والتي أسهمت في تقليص تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، وأسهمت في سرعة تجاوز القطاع العقاري للتحديات، مؤكدا أهمية توالي الكشف عن العديد من المحفزات والمبادرات منذ بداية الأزمة الراهنة، فضلاً عن تسهيلات التمويل العقاري وإلغاء المزيد من الرسوم في تعزيز المبيعات بالسوق العقاري.

وذكر سليمان أن العام 2020، شهد تحقيق “ريبوتاج” مبيعات بقيمة 812,1 مليون درهم، موضحاً أن الشركة تباشر تطوير 4 مشاريع في دبي، تشمل مشروع “أليكسيس تاور” بمنطقة داون تاون جبل علي، ويوفر 378 وحدة سكنية، فضلاً عن مشروع برج “ركان”، في منطقة “دبي لاند”، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة “كونتيننتال للاستثمار”، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و”ركان لوفتس 1″ ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و”ركان لوفتس 2” ويوفر نحو 305 فلل.

وفي أبوظبي، تباشر “ريبورتاج” في منطقة شاطئ الراحة تطوير مشروعي “الراحة لوفتس 1″، ويوفر 178 وحدة سكنية، و”الراحة لوفتس 2″، والذي يضيف 124 وحدات سكنية، حيث يتوقع تسليم المشروعين خلال النصف الأول من 2021.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع “الواحة رزيدنس 1″ ويوفر 612 شقة، و”الواحة رزيدنس 2” ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلا عن مشروع “ذا جيت” ويضيف 463 شقة سكنية.

وفي جزيرة المارية تباشر “ريبورتاج” تطوير مشروع “المارية فيستا”، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخرا عن مشروع جديد سيتم تطويره في جزيرة ياس.