“أرورا لإدارة الفنادق” توقّع اتفاقية شراكة مع “فرانك بورتر”

أعلنت “أرورا لإدارة الفنادق”، التابعة لشركة “جيون القابضة”، والمُختصّة بتشغيل وإدارة الفنادق محلياً وعالمياً، عن توقيع اتفاقية شراكة مع “فرانك بورتر” العالمية المُتخصّصة في تقديم خدمات إدارة منازل العطلات.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم “أرورا لإدارة الفنادق ” بتوفير العقارات المُطابقة للمواصفات لتكون كمنازل لقضاء العطلات تحت إدارة شركة “فرانك بورتر”، إضافة إلى قيام شركة “أرورا لإدارة الفنادق “، ومن خلال شبكتها الواسعة، بجذب الضيوف الذين يتطلّعون لقضاء العطلات إلى العقارات التي تديرها شركة “فرانك بورتر” في كافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة “جيون القابضة”: “تسعى شركة أرورا لإدارة الفنادق جاهدة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال التركيز على تحقيق النجاح والنمو باستمرار، ويتمّ ذلك عبر تقديم خدمات إدارة الضيافة الشخصية والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الفردية لكل عقار. ونتطلّع قدماً، عبر هذه الشراكة مع فرانك بورتر التي تُعدّ رائدة في مجال إدارة منازل العطلات، إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتميّز من خلال توفير تجارب لا مثيل لها لضيوفنا وعملائنا، مع الالتزام بتقديم أفضل الخدمات على مستوى العالم”.

من جانبها قالت آنا سكيجين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فرانك بورتر: “يُسعدنا توقيع اتفاقية شراكة مع أرورا لإدارة الفنادق إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة في دولة الإمارات”.

وبدوره قال أنور نسيبة، الشريك الإداري في فرانك بورتر: “تختصّ فرانك بورتر بإدارة منازل العطلات ذات المستوى العالمي، وتعمل بحرفية على تقديم خدمات الضيافة المُميّزة في كافة المُنشآت التي تقوم بإدارتها، مع التفوّق في إزالة كافة مصاعب تأجير العقارات التي تُقدّمها المنصّات المُماثلة.

ومضى قائلاً “يقوم خبراء فريق فرانك بورتر المُحترف بتوفير خدمات مُتكاملة لكافة العقارات، بدءاً من إنتاج إعلانات ناجحة للمنازل أو الشقق المُراد تأجيرها، من خلال التصوير الفوتوغرافي الجاذب والوصف الاحترافي، مع المُثابرة على التعديلات اليومية للأسعار، التفاعلات الودّية مع العملاء، التوافر الدائم في الموقع والتكفّل بتنظيف العقار وصيانته”.