بيع مجمع أبوظبي للجولف شاملاً فندق ويستن مقابل 180 مليون درهم

وام / حققت الدار العقارية في هذه الصفقة عائداً بنسبة 13% على قيمة الاستثمار الأساسي مما يتماشى مع استراتيجيتها الفعالة في إدارة الأصول والقائمة على إبرام صفقات تخارج مربحة وإعادة استثمار رأس المال في فرص استثمارية مجزية تدعم مسيرة نموها.

وكانت الدار قد استحوذت على المجمع، الذي يضم كذلك أرضاً يمكن استخدامها لتطوير مشروع سكني بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى 46,543 متراً مربعاً، كجزء من صفقة استحواذ شاملة أبرمتها مع شركة التطوير والاستثمار السياحي في العام 2018.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الدار العقارية: يسعدنا إتمام بيع هذا المجمع الفاخر للضيافة والاستجمام في أبوظبي في صفقة تؤكد على خبرة وكفاءة فرق عملنا والقدرة على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من استثماراتنا عبر الإدارة النشطة للأصول على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الضيافة والسياحة نتيجة تداعيات “كوفيد-19” ..مشيرا إلى مواصلة استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المجزية بما يعزز بشكل كبير من نمو وتنويع محفظة الدار مستقبلا.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس منتجع جولف ونادي صحي ويستن أبوظبي، الوجهة الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم، في عام 2011، ويضم 172 غرفةً وستة مطاعم وحوضي سباحة، فضلاً عن نادٍ صحي عصري و2256 متراً مربعاً من المساحات المخصصة للمؤتمرات .. وتدير ماريوت الدولية هذه الوجهة حالياً بموجب اتفاقية إدارة بين الطرفين.

وافتُتِح نادي أبوظبي للجولف في عام 2000، ويتضمن ملعب جولف مؤهل لاستضافة البطولات يضم 18 حفرة، وملعباً آخراً من 9 حفر، ويحتضن النادي بطولة أبوظبي إتش إس بي سي ضمن الجولة الأوروبية للجولف منذ عام 2006.

وتشرف حالياً شركة ترون العالمية والرائدة في مجال إدارة منشآت الجولف على إدارة النادي بموجب اتفاقية مرخصة لتقديم الخدمات التقنية، ويتضمن المجمع أيضاً منطقة سكنية على مساحة 500 متر مربع تقريباً.

وتُعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة صفقات نفذتها شركة الدار خلال العام 2020 بعد أن وقعت في وقت سابق من شهر ديسمبر اتفاقية لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات.

كما وقعت في أواخر شهر نوفمبر الماضي اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة “القابضة” /ADQ/ تتولى الدار بموجبها إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم مما سيعزز بشكل كبير من نمو أعمال وإيرادات وحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والتي تتضمّن كذلك عقوداً حكومية لتطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات.