4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

وام/ بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 1011 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 389.34 مليون درهم و928 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الممزر المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة الثنيه الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 109 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 108 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.52 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 659.83 مليون درهم و211 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.86 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة مليار درهم وأخري في منطقة ند حصة بقيمة 320 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 43 هبة بقيمة 189.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 40 مليون درهم.