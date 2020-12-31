دبي: آلاف المستثمرين العقاريين والمقيمين يستفيدون من تشغيل مسار 2020 لمترو دبي

دبي/ أفادت شركة “نخيل” للتطوير العقاري، بأن عشرات الآلاف من المستثمرين والمقيمين في بعض أبرز مجتمعات “نخيل” السكنية المشهورة، يستفيدون من افتتاح المحطات الأربع الجديدة لمترو بدبي، وذلك في الأول من يناير المقبل.

وسيتم تشغيل أول يوم من السنة الجديدة، محطات “جبل علي”، و”الحدائق” (ذا جاردنز)، و”ديسكفري جاردنز” و”الفرجان”، التي تعتبر جزءاً من مشروع مسار 2020 لتوسعة مترو دبي التابع لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، والتي ستعزز من ازدهار المجتمعات السكنية، وتوفر المزيد من الراحة للمقيمين والزائرين، ومن المحتمل أن ترفع من قيمة العقارات في تلك المناطق.

ويشار إلى أن مجتمعات “نخيل” السكنية، “الفرجان”، و”ديسكفري جاردنز” و”الحدائق” (ذا جاردنز)، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1000 هكتار وتوفر السكن لنحو 95000 شخصاً.

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة “نخيل”: “لقد حققت العقارات القريبة من محطات المترو زيادة في أسعار المبيعات والإيجارات، كما أظهرت أنها أكثر استقراراً مقارنة بتلك الموجودة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الأبحاث والتقارير الصادرة”.

وأوضح كاظم: “لقد شهدنا خلال العام 2020، زيادة في الطلب على الفلل السكنية، وقمنا ببيع المنازل العائلية الفاخرة في “الفرجان” بالكامل، في حين، أدت التغييرات في نمط الحياة بسبب فيروس «كورونا»، إلى زيادة الطلب من قبل المستثمرين على المساحات المعيشية العائلية الداخلية والخارجية الواسعة، كما ستلعب محطات المترو القريبة، دوراً مهماً في قرارات شراء العقارات لدى العديد من الأشخاص.”