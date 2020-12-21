محرر في الموقع by محرر في الموقع

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إطلاق شركة لتسهيل الاستثمار العقاري في الإمارات

تتيح منصة الاستثمار العقاري الرقمية للمستخدمين امتلاك جزء من عقار مقابل 2000 درهم إماراتي فقط

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إطلاق شركة لتسهيل الاستثمار العقاري في الإمارات

يشهد مركز دبي المالي العالمي اليوم إطلاق شركة Stake الناشئة ضمن برنامج فنتك هايف. Stake هي عبارة عن منصة استثمار عقاري رقمية منظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية وتمكّن الاستثمار في العقارات المنتجة للعوائد بطريقة بسيطة تمتاز بالشفافية والأسعار المعقولة.

تهدف المنصة إلى توفير الفرصة للمستخدمين لامتلاك حصص في العقارات السكنية التي تم التأكد من جودتها بمبلغ 2000 درهم إماراتي. يتم بعد ذلك إصدار أسهم لكل مستثمر في شركة مركز دبي المالي العالمي بما يتساوى مع نسبة ملكيته للعقار ويتلقى حصته من إيرادات الإيجار في شكل توزيعات أرباح ربع سنوية. وتركز أصول Stake على المواقع المتميزة حيث يكون الطلب على الإيجارات مرتفعاً وستكون المقومات طويلة الأجل محركاً قوياً لزيادة رأس المال من نقطة السعر المنخفضة حتى مرور عقد من الآن.

على الرغم من جائحة كورونا تم تسجيل 22779 صفقة عقارية خلال النصف الأول من عام 2020، بقيمة إجمالية قدرها 19.7 مليار دولار. غالبية هذه الاستثمارات (18463 أو 81٪) كانت استثمارات أنجزها 14688 مستثمرًا بقيمة 8.7 مليار دولار. كما أكدت الأرقام الأخيرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي للربع الثالث على ازدهار سوق العقارات السكنية للمستثمرين. تم تداول أكثر من 2297 شقة و 438 فيلا خلال الربع الثالث من عام 2020 في سوق العقارات السكنية بدبي، مما يمثل زيادة بنسبة 24٪ في العدد الإجمالي للوحدات المباعة على أساس ربع سنوي. ارتفع إجمالي حجم المعاملات في سوق العقارات السكنية الرئيسية بنسبة 49٪ على أساس ربع سنوي إلى 2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 1.36 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020.

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