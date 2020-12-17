دبي: إطلاق استثمارات عقارية تبدأ بـ 5,000 درهم

أطلقت شركة لوتاه لتطوير العقارات مؤخرا منصة «ريل شير realshare.ae»، وهي منصة رقمية تتيح الامتلاك الجزئي للعقارات، ابتداءً من 5,000 درهم فقط، كجزء من التزامها بتحديث الطرق الاستثمارية، وتوفير فرص الاستثمار العقاري أمام كافة فئات المستثمرين.

وتهدف المنصة إلى تطوير الطرق التقليدية المتبعة في الاستثمار، والارتقاء بها، لمواكبة تطورات القطاع العقاري، وتوفير وسائل آمنة، تسهل على المستثمرين المحليين والخارجيين، الشراء والاستثمار في العقارات عن بُعد.

ويتماشى إطلاق المنصة، مع أهداف شركة لوتاه لتطوير العقارات، المتمثلة في توفير منصة رقمية سهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى العقارات السكنية في إمارة دبي بكل يسر. كما أن المنصة تمثل حلاً آمناً وفعالاً من حيث التكلفة لشراء وإدارة وبيع الحصص في عقار ما.

وستعمل المنصة على إزالة العوائق التي تحول دون عمليات امتلاك وإدارة وبيع العقارات. ففي الطرق التقليدية، عندما يرغب المشتري في الاستثمار في عقار ما، فإنه قد يتعامل مع وسطاء عقاريين، الأمر الذي يتطلب قدراً كبيراً من الوقت، وتكلفة عالية للإجراءات الإدارية لإتمام المعاملة، حيث يذهب المشتري والوسيط إلى عدة جهات ودوائر لمتابعة إجراءات ومتطلبات امتلاك العقارات.

وقال صالح عبد الله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: «على الرغم من أن الاستثمار في العقارات، يعد من أفضل الخيارات الاستثمارية، ذلك أنها أصول ملموسة، تكسب أصحابها أرباحاً وعوائد، إلا أن كثيرين يجدون صعوبة في الاستثمار في سوق العقارات، بسبب المبلغ الكبير من المال الذي يجب عليهم دفعه كضمان».

تعاونت منصة «ريل شير» مع «سمارت كراود»، وهي أول منصة استثمارات عقارية منظمة مالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتوفير تجربة رقمية استثنائية للمستثمرين. وإن «سمارت كراود» مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم في أو من مركز دبـي المالي العالمي.

ويمكن لجميع مالكي المنازل، عرض عقاراتهم لفرص الاستثمار في منصة «ريل شير». واعتباراً من اليوم، تتيح شركة لوتاه لتطوير العقارات على المنصة، ممتلكاتها في قرية جميرا الدائرية في مجمع «ذا ويفز». يشتهر «ذا ويفز» بموقعه الاستراتيجي، وجودة المعيشة التي يقدمها، ويتألف من مبنيين حديثين، مصممين بأناقة، يوفران ما مجموعه 135 وحدة، تشمل الاستوديوهات ووحدات بغرفة نوم واحدة وبغرفتي نوم، وشقق دور علوي بغرفة نوم واحدة. كما أنه يوفر العديد من وسائل الراحة، مثل ردهة كبيرة، ومسبح وصالة للألعاب الرياضية، مع غرفة بخار وساونا، ومواقف سيارات مغطاة.

ومن المتوقع أن تقوم شركة لوتاه لتطوير العقارات، بإضافة «ليفينج جاردن»، وهو مجمع سكني، يضم أكثر عقارات الشركة المرغوبة في قرية جميرا الدائرية، التي تقدم مرافق ذات طراز عالمي، إلى منصة «ريل شير»، في الربع الأول من عام 2021.

ووفقاً لـ «سمارت كراود»، يمكن للجميع إنفاق 5,000 درهم فقط للاستثمار في حصة بسيطة من عقار ما على منصة «ريل شير». وأشارت بيانات صادرة عن «سمارت كرواد» أيضاً، أن الشركة وزعت 500,000 درهم كأرباح لمستثمريها، بصافي عوائد سنوية تراوحت بين 6 ٪ إلى 9 ٪.