“دبي للاستثمارات الحكومية” تضع “ميدان” تحت جناحها

دخلت مؤسسة دبي للاستثمار حيز العمل بقوة في سوق العقارات في الإمارة، من خلال توليها مشاريع مجموعة “ميدان” التابعة لحكومة دبي.

وكشف محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية للإمارة، في ردٍّ عبر البريد الإلكتروني على أسئلة موجهة من بلومبرغ: “لقد شرعنا في مراجعة استراتيجية عمل “ميدان”. وهدفنا الرئيسي هو تحسين كفاءة العمليات”.

شركة “ميدان”، المُطوِّر لمضمار سباق الخيل في دبي، وتشرف عليها الآن اللجنة الحكومية نفسها التي تولَّت في وقت سابق من هذا العام الإشراف على “نخيل”، إحدى شركات التطوير العقاري العملاقة التي تديرها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية؛ وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر. كما أنَّ المؤسسة أكبر مساهم في شركة “إعمار” العقارية أيضاً، وأكبر مطور في دبي.

وقد عمدت دبي لمواجهة التخمة العقارية، إلى الجمع بين العديد من مطوريها الحكوميين الذين طرحوا على مدى سنوات معروضاً فائضاً من المنازل، والمكاتب، ومراكز التسوق، مما شكَّل عبئاً على قيمة العقارات، بموازاة مواجهة بعض المشاريع لمشاكل مالية بفعل جائحة فيروس كورونا التي أثرت في اقتصاد دبي.