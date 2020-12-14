كيف أحدثت التكنولوجيا تغييرات سريعة ومثيرة في قطاع العقارات

تتمتع شركة داماك العقارية بسجل حافل من الإنجازات في مجال التحول الرقمي، مواصلة ريادتها دائمًا من خلال اعتمادها لأحدث التطورات التكنولوجية. فعندما تعرض العالم ومن من ضمنه دولة الامارات العربية المتحدة لجائحة كورونا”كوفيد19″، كنا في سباق مع الزمن لتمكين وكلائنا من العمل عن بعد. حيث جعلنا ذلك ممكنًا من خلال ضمان دمج تطبيقاتنا بسهولة مع الأنظمة والأدوات اللازمة التي من شأنها إتاحة العمل بأمان من المنزل.

لقد كانت التكنولوجيا أداة تحول في قطاع العقارات ومن المتوقع تحسن أداء القطاع في المستقبل من خلال تقديم موارد استثنائية، وتعزيز تجربة خدمة العملاء، وتحسين العديد من الوظائف الأساسية اليومية لوكلائنا، ونحن نعمل بدأب على تطوير هذه الأدوات داخل شركتنا، وقد تكون مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، لكنني أعتقد أنه استثمار يستحق كل هذا العناء.

هذا، وقد وسع قطاع العقارات قدرات الرقمية على مدار السنوات القليلة الماضية، وأدرج المزيد من الابتكارات عبر سلسلة القيمة، معززة تطبيقات أوسع للتكنولوجيا، ولا شك أن التحولات التي يشهدها قطاع العقارات حاليا تؤكد صدق وأهمية رؤيتنا وجهودنا، فالتغيير قائم حاليا، غير أن التكنولوجيا تحدث في الوقت الراهن ثورة في طريقة عمل الشركات.

ويركز قطاع العقارات في الوقت الراهن على إنشاء نظام بيئي تقني متطور يتضمن الأنظمة الذكية، وسير العمل، والتقنيات الشاملة، بالإضافة الى دمج الواقع الافتراضي، ومنصات الوسائط الاجتماعية وتطبيقات المستهلك، بهدف العمل بكفاءة أكبر وتحسين تجربة العملاء ورضاهم، فمن خلال هذه الخوارزميات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ، يمكنك تحليل تكاليف المعاملات وعائدات الاستثمار وضمان إدارة عقارات أكثر ذكاءً، فيما تمنح وفرة البيانات الضخمة للمستهلكين والشركات العقارية، القدرة على تقديم توصيات ذكية بناءً على المتطلبات الشخصية..

شفافية أكبر

وسرعان ما أصبحت الشركات أكثر شفافية نتيجة لانخفاض مستوى التفاعل البشري، محدثة آثارا كبيرة على المدى الطويل، من حيث توافق الشركات بشكل أفضل مع القيم الشخصية لعملائها. فعلى سبيل المثال ، استثمرت أكبر شركة متخصصة في تجارة الألماس وتدعى “دي بيرز” ، في “منصة تتبع” للأحجار الثمينة لتقليل المخاوف بشأن التزوير والسرقات ، أما “وول مارت ” الشركة المتخصصة في مجال بيع التجزئة بالولايات المتحدة الأمريكية فقد استخدمت تقنية التعاملات الرقمية “بلوك تشين” لمراقبة الخضروات الورقية كي تتمكن من تتبع أي أمراض تنقلها تلك المنتجات سواء للمحاصيل أو المزارع وحتى الشخص المسؤول عن المنتج ،فيما تتبع مجموعة “غود اون يو” اداء آلاف العلامات التجارية للأزياء فيما يتعلق بمشروعية مصادرها بالإضافة الى التصنيع والتوزيع.

تجربة ثرية

وفي عالم العقارات، تعد تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) تقنية خاصة ذات إمكانات هائلة في تسهيل المعاملات العقارية، ويمكن أن تكون ” بلوك تشين” حلاً قيمًا للحد من الاحتيال في الصناعة، من خلال ضمان شفافية سجلات الأراضي وتفاصيل المعاملات، وعليه فقد أدركت الشركات العقارية في جميع أنحاء العالم أيضًا أن التركيز لا ينبغي أن يقتصر فقط على الأداء او الكفاءة، ولكن أيضًا على التقنيات المتطورة “ثلاثية الأبعاد”.

ولأن تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي تتطور بشكل مطرد ما يجعلهما محور الجذب والانتباه. وأحدث مثال على ذلك هو تلفون أبل ايفون 12 برو وتلفون برو ماكس الذين تم تزويدهما بمستشعر للحركة وتقنية الجيل الخامس، وهي تقنيات جعلت الأيفون أفضل عند تشغيل تطبيقات الواقع المعزز.

وهناك اشاعات تنتظر التأكيد مفادها أن شركة “أبل” تعمل حاليا على انتاج سماعات معززة للواقع سيتم اطلاقها في عام 2022، بينما يجري حاليا استخدام سماعات بتقنية الواقع الافتراضي، الى جانب كاميرات تعمل بزاوية360 درجة لخلق تصميمات افتراضية للممتلكات، وهناك بالفعل بعض تطبيقات لتصاميم المنازل وهي تطبيقات احدثت ثورة في طريقة تصور الناس لمنازلهم.

وقد بدأنا في داماك، باستخدام أداة تصوير ثلاثية الأبعاد جديدة لعملائنا على موقعنا تمكنهم من مشاهدة العقارات من أي مكان في العالم لمعرفة كيف ستبدو منازلهم في المستقبل. من خلال تواجدهم في أماكنهم، في خطوة للتسهيل على العملاء لتكوين تصور لحياتهم في منازل المستقبل، الأمر الذي يمكن أن يشكل عاملا حاسماَ في إنجاز صفقة البيع والشراء للعقار.