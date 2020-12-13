خلفا لمحمد العبار، جمال بن ثنيه رئيساً لمجلس إدارة إعمار العقارية

وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن مجلس الإدارة انتخب “محمد علي العبار” عضو منتدب للشركة، مشيرة إلى أنه تقرر أن يتفرع العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.جاء ذلك بناء لطلب رئيس مجلس الإدارة وحرص المجلس على الإمثتال بأحكام المادة رقم (7) (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

وذكرت بلومبرغ في تقري عن التطور الجديد في إعمار بالقول إن ذلك يأتي وسط فائض في المعروض من العقارات الذي أدى مع جائحة كوفيد 19 إلى تقليص أسعار المنازل بمعدل الثلث خلال السنوات الستة الماضية.

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