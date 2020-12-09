العبار: مزاعم توقف إعمار مجرد هراء

رد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، محمد العبار، على تقارير صحفية زعمت أن الشركة أوقفت مشاريعها، ووصف تلك التقارير بأنها هراء، وأكد التزام الشركة بمواصلة إنجاز مشاريعها العمرانية المعلنة في دبي، مشدداً على حرصها التام على تسليم الوحدات السكنية والتجارية للمستثمرين وفق المواعيد المحددة لإنجاز تلك المشروعات.

وأوضح العبار بالقول:” ما قمنا به هو إيقاف اطلاق المشاريع الجديدة خلال الجائحة، والجميع توقف بسبب الجائحة العالمية التي لا نزال نواجهها، ولا يعني ذلك توقف أي شيء، والتلميح بتوقفنا هو كلام فارغ”.

وأضاف بالقول:”يكفي أن تنظر إلى موقعنا على الانترنت لترى المشاريع المستقبلية وهي الاكثر ابتكارا وإثارة والتي لم يسبق طرح مثلها، ولا يسعني التوضيح أكثر من ذلك فنحن لم نتوقف.”

ويظهر موقع إعمار حاليا العديد من المشاريع التي طرحت مؤخرا بما فيها مشروع خور دبي ومشروع إعمار بيتش فرونت ( نخلة جميرا) وإعمار الجنوب ومشاريع أخرى في دبي وسط المدينة وغيرها.

وأضاف بأن أكثر من 90 من مشاريع إعمار يجري تشييدها حاليا. ورد رئيس إعمار أيضا على مزاعم تحمل الشركة مسؤولية إغراق السوق بالعقارات في دبي مما أدى لانخفاض الأسعار. وقال:” حقا؟ لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا فلو نظرت إلى عدد المطورين في دبي فلن تكفيك أصابع يديك، لا ، بالطبع لسنا مسؤولين عن زيادة المعروض”.