دبي: اطلاق أول شركة تطوير وإدارة عقارية للعيش المشترك في الخليج

يقام هذا المشروع بالشراكة مع أ.ر.م القابضة، وسيوفر حلولاً معيشية شاملة، مزودة بأفضل الخدمات تتسم بالمرونة والراحة والأمان للعملاء.

وقال محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي لشركة “أ.ر.م” القابضة ومركز دبي العقاري: “يتماشى توفير ملامح الحياة العصرية لجيل الشباب مع مهمتنا ورؤيتنا بتمكين الازدهار في المجتمعات. نسعى دوماً إلى تطوير شراكاتنا لخلق قيمة مضافة لاستثماراتنا وتنفيذ مشاريع حيوية بأسلوب مبتكر يتجاوز المفاهيم التقليدية في السوق العقاري، ويسعدنا التعاون مع Hive Coliv لفتح آفاق جديدة أمام عملائنا خصوصاً وأن هذا المشروع يتكامل مع عروض ومشاريع مركز دبي العقاري، مما يعزز شمولية محفظة “أ.ر.م” القابضة “.

وأضاف الشحي:”تُظهر الدراسات أن العيش المشترك يخلق إحساسًا بالانتماء، وهذا بدوره يولد شعوراً بالسعادة بما يسهم بتحقيق أجندة السعادة في دبي ويخدم متطلبات مؤشر البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة”

بدوره قال باس أكرمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hive Coliv: “نحن فخورون بأن نكون في طليعة الشركات التي تعمل على تطوير نماذج مبتكرة للمعيشة لتزويد الشباب بحلول سكنية ميسورة التكلفة ومرنة بهدف الحد من القلق الخاص بأسعار الإيجارات. واثقون أن عروضنا ستعيد تعريف نماذج الإيجارات وترسيخ مكانة دبي كسوق رائد في صناعة العقارات “.

إعادة تصميم المعيشة ويعد Hive Coliv أسلوباً جديداً للعيش دون صعوبات على عكس النماذج السكنية التقليدية، يسهم في تغيير نمط الشقق السكنية من أجل زيادة المرونة والراحة للمستأجرين، وتخفيف الشعور بالوحدة بفضل التفاعل المجتمعي والتواصل والتعاون بين السكان.

يكتسب العيش المشترك اهتماماً متزايداً في جميع أنحاء العالم مع أفراد يبحثون عن تجربة معيشية منسجمة مع أسلوب الحياة المعاصر. ويعتمد هذا المفهوم على إنشاء مجتمعات من المستأجرين يتمتعون بتفكير متقارب للاستفادة من وسائل الراحة والموارد المجتمعية لتوفير حياة أكثر استدامة وبأسعار معقولة.

وبدأت Hive الأعمال الإنشائية في مشروعها الرئيسي بقرية جميرا الدائرية في يوليو 2020، على أن تكتمل عملية البناء بنهاية عام 2021. يتألف المبنى من طابقين أرضيين وخمسة طوابق مع 173 وحدة سكنية وسطح به مسبح وسينما خارجية. سيستفيد السكان من وسائل الراحة المشتركة المنتشرة في جميع أنحاء الطابق الأرضي بما في ذلك مقهى ومتجر صغير ومرافق عمل مشتركة ومطبخ وغرفة فحص وصالة ألعاب رياضية وغرف صحية ومرفق رعاية الحيوانات الأليفة. كما سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالكامل بأثاث حديث وقابل للتكيف وجهاز تلفزيون وإنترنت وخدمة نتفلكس وغيرها من خدمات البث الأخرى.

سيقدم المطور أسعارًا تنافسية تلغي رسوم السماسرة الباهظة بالإضافة إلى حزم إيجار مرنة وبأسعار معقولة تشمل المرافق واستخدام وسائل الراحة.

الإسكان كخدمة

لا تخطط Hive لتطوير مجتمعات السكن المشترك فحسب بل ستعمل على إدارتها وتشغيلها، لتتجاوز مفهوم الإسكان كمنتج إلى تقديم الإسكان كخدمة. تقوم الشركة حاليًا بتقييم عدد من اتفاقيات الإدارة مع مطوري العقارات الآخرين حيث ستعمل كمشغل لمساحات العيش المشترك.