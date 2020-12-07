السعودية: اتفاقية لتوفّير وحدات سكنية لأسر الأيتام بالمجمعة

ووقّع الاتفاقية نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي سليمان بن عبد الله الماجد، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية إنسان معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل دور القطاع غير الربحي في قطاع الإسكان ورفع مساهمته في الناتج المحلي من خلال دعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر الأشد حاجة وزيادة تملك المواطنين للمساكن، ويأتي دعم الوزارة للاتفاقية لتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لدعم مستحقي الدعم السكني.

من جانبه، أعرب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بجمعية “إنسان” بمنطقة الرياض معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم، عن شكره للقيادة الرشيدة ، على ما تقدمه من اهتمام بالبرامج النوعية التي تكفل الحياة الكريمة للمواطن، لافتاً إلى أن الشراكة مع وزارة الإسكان ستساهم في تغطية احتياجات جميع أسر الأيتام المسجلين في فرع الجمعية بمحافظة المجمعة ومراكزها.