افتتاح قمة سيتي سكيب العقارية اليوم في دبي

افتتح مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، قمة سيتي سكيب العقارية، النسخة الاستثنائية من الفعالية السنوية التي تنظمها إنفورما ماركتس بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر الافتتاح هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، كما شارك سعادة بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بكلمة مسجلة عرضت على المنصة الرئيسية التي شهدت الافتتاح الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في دبي، ومجموعة من الشخصيات البارزة في القطاع الخاص.

وأشار مطر الطاير بالقول: يعد القطاع العقاري في إمارة دبي ركيزة حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل فعَّال في ريادة وازدهار الإمارة، ويعتبر حجر الزاوية في التوسع الحضري للإمارة وتطورها، وتحرص حكومة دبي على توفير مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع بما يسهم في تنشيطه وتعزيز أدائه.

وأضاف: يعد المعرض أكبر منصة لمشاركة المعارف والرؤى حول القطاع العقاري في المنطقة، ويوفر فرصة واسعة لمجتمع العقارات من المطورين العقاريين، وكبار المستثمرين والمؤسسات المالية، وخبراء الصناعة والمهنيين في العالم.

شملت الجولة التعريف بمشاريع أبرز مؤسسات التطوير العقاري المشاركة ومنها شوبا العقارية، ون سانت جونز وود، ولاند ستيرلنج، واختتمت في منصة دائرة الأراضي والأملاك التي شهدت إطلاق تطبيق جديد وتوقيع اتفاقيات تعاون.

وفي سياق كلمته المسجلة قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “إن انعقاد دورة هذا العام يمثل تتويجًا للجهود المخلصة والخطط الاستباقية التي وضعتها القيادة الرشيدة، وما وفرته من حوافز اقتصادية مهمة، عادت بالنفع على جميع قطاعات الأعمال في الإمارة، ومن أهمها القطاع العقاري، كونه يعدّ بحق قاطرة النمو للقطاعات الأخرى”

وأضاف:”وسيمثل هذا المعرض دعمًا قويًا للقطاع من خلال تناول أهم القضايا العقارية ورسم ملامح المستقبل العقاري، واستعراض أبرز التحديات والفرص في المنطقة، بمشاركة أبرز الجهات المعنية والمختصين والخبراء العقاريين. وسيؤدي ذلك بدوره إلى وضع الحلول والتوصيات التي ستساهم في تعزيز نضج السوق العقاري في دبي وتأكيد مكانته عالميا مع بداية العام الجديد”.

وفي إطار مشاركتها في القمة، أطلقت الدائرة دليل التطوير العقاري. كما قدم مديرو الدائرة التنفيذيون شروح وافية حول تطبيق “دبي ريست”، الذي يعد أول منصة رقمية للعقارات في دبي تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية. ويسهم التطبيق في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري من خلال خفض الإجراءات ومواكبة التغيرات في سوقها العقاري، واعتماده على منظومة عمل عقارية رقمية، تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وتضمنت القمّة أيضًا ما يزيد عن 100 ساعة من الكلمات الرئيسية المهمة والعروض التقديمية والجلسات الحوارية، والتي بدأت بكلمة ترحيب ألقاها سعادة سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وركز فيها على أهمية ما يحمله من دلالات ومعانٍ كثيرة، وفي طليعتها استئناف الأعمال وانتعاش الأسواق، تاكيدًا على مواطن القوة التي تتمتع بها دبي على نظيراتها من مدن العالم.

وفي إطار مشاركته في جلسات القمة، وسلط سعادة هلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، الضوء على قطاع العقارات والسياحة في جلسة حملت عنوان “الخطوة التالية لقطاع السياحة في دبي” حيث عرّف الحضور بالاستراتيجيات والجهود التي تبذلها دبي للارتقاء بأداء قطاع السياحية ومواكبة المستجدات والتغيرات التي جلبتها الجائحة.

وقال: “شهدت برامج التأشيرات الجديدة اهتمامًا كبيرًا – وهو ما أبداه عشرات الآلاف من الزوار – ويرجع ذلك إلى بيئة المعيشة الجذابة في دبي. والآن مع تأشيرة السفر لمدة شهرين، شهدنا تدفقًا كبيرًا للاهتمام مع طلب هائل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. حيث سيكون لهذا تأثير إيجابي ليس فقط على قطاع السياحة ولكن أيضًا على العقارات”.

وتركز نسخة هذا العام على جميع فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والخاصة بتجارة التجزئة والضيافة، دعماً لجهود القطاع في إعادة الأعمال إلى مجراها بعد أزمة “كوفيد-19”. ويأتي تنظيم هذا الحدث استجابةً للطلب الكبير الذي وجهه المعنيون بالقطاع العقاري من أجل توفير منصة جامعة تتيح الوقوف على مستجدات القطاع، ومناقشة أهم التوجهات المستقبلية للأسواق العقارية، وبحث سبل التطوير والاستعداد لمرحلة ما بعد “كوفيد-19”.

ويعود نجاح تنظيم قمة سيتي سكيب العقارية إلى دعم الشركاء من الجهات الحكومية، وعلى رأسهم حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك؛ والرعاة المعرفيين: جونز لانج لاسال ونايت فرانك ولاند ستيرلينغ؛ ورعاة القمة: شوبا العقارية وعزيزي للتطوير العقاري وفاربري كابيتال بارتنرز ومجموعة التزام وداماك العقارية؛ والشريك المعماري: المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين؛ والشركة الناشئة الشريكة: كلير إت.

وتلتزم قمة سيتي سكيب العقارية بكافة معايير الأمان التام من إنفورما للصحة والسلامة، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار في مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.