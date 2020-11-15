غدا انطلاق معرض “سيتي سكيب دبي 2020

تنطلق غداً فعاليات معرض سيتي سكيب 2020 في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

ويتضمن المعرض عقد «قمة سيتي سكيب العقارية»، والتي سيكون محورها الرئيس منصات حوارية تفاعلية، وتجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين في جلسات موزعة على المنصة الرئيسية ومنصة مصاحبة، لمناقشة موضوعات ذات أهمية استراتيجية تُغطي تحليلات القطاع والسوق بصيغة جديدة، تتمحور حول محاولة استئناف النمو، الذي كان يشهده القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيوفر المعرض منصة للقاء الشركات ووجهة لمشاركة المعارف والخبرات التي تسلط الضوء على أهم تطورات وتحولات القطاع لاسيما في ظل جائحة كوفيد-19.

وستستضيف القمّة ما يزيد عن 100 ساعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الاستراتيجية التي تشمل تحليلات السوق والقطاع، مع التركيز على جميع فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والعقارية والخاصة بالضيافة.

ومن بين أبرز الشركات التي تشارك في المعرض ستعرض عزيزي في جناحها (H60) مجموعة واسعة من المشاريع عبر الوجهات السكنية الأكثر جاذبية في دبي.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير العقاري: “إن تنظيم وانطلاق سيتي سكيب يثيران اهتمام الجميع كل عام، لأننا نرى فيه فرصة ذهبية كمنصة مبيعات لنا ولدولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، حيث يساعد على عرض فرص الاستثمار العقاري المتميزة أمام العالم، وإبراز مكانتها كمركز رائد للأعمال والسياحة والابتكار. ويعتبر المعرض المحرك الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنصة شاملة لتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الحصول على فهم عميق إزاء المشهد العقاري في الدولة، والمزايا التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي، عند مقارنته بالأسواق العالمية الأخرى. وسيتم التركيز خلال المعرض على عدد من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النمو، ومنها: السلامة والشفافية وجودة العقارات والمستوى الراقي والعروض المتميزة والعائد العالي على الاستثمار عالميًا”.

وستقوم مجموعة ديفمارك، الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية بدبي والتي تقدّم خدماتها وخبراتها في الاستشارات العقارية والاستثمار والتسويق وحلول التقنية العقارية، بإطلاق أحدث منتجاتها، سيلز لاب، عبر منصّة قمة سيتي سكيب العقارية.

وتبرز فرص الاستثمار الدولي على أجندة القمة هذا العام، حيث تستعرض»فاربوري«للوساطة المالية التي تتخذ من لندن مقراً لها والتي تستعرض من خلال منصة الحدث مشروع»ذا لندن ريزورت” وهو مشروع تطوير يشمل متنزهاً وفندقاً فاخراً ويعد أحد أبرز الفرص الاستثمارية في أوروبا على مدى ثلاثين عاماً الماضية.

ويقع المنتجع المستدام على ضفاف نهر التايمز، ويوفر للمستثمرين عائداً على الاستثمار بحد أدنى 8٪ صافي سنوياً، إلى جانب توفير امكانية الاستخدام الخاص لمدة أسبوعين وإتاحة وصول مجاني للأصدقاء والعائلة. وتسعى ريغال لندن، على تقديم مشروع ون سانت جونز وود من لندن إلى سوق دبي. ويضم المشروع 112 شقة وبنتهاوس فاخرة.

وتلتزم قمة سيتي سكيب العقارية بكافة معايير الأمن والسلامة من إنفورما، بهدف ضمان سلامة جميع العارضين والزوار عبر مختلف الفعاليات التابعة للشركة حول العالم، الأمر الذي يتيح للمشاركين في سيتي سكيب ممارسة الأعمال والتواصل فيما بينهم ضمن بيئة آمنة ونظيفة.